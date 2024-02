La distribuzione degli aggiornamenti di sistema Google Play prosegue sempre in modo relativamente imprevedibile, con alcuni modelli Android che a volte devono aspettare (tanto) più di altri. In queste ore è in rollout l’aggiornamento Google Play di febbraio 2024 per la gamma Google Pixel, mentre la serie Samsung Galaxy S24 si sta finalmente “sbloccando” e sta accogliendo l’aggiornamento di gennaio 2024.

Aggiornamento di sistema Google Play di febbraio 2024 arriva sui Google Pixel

Il più recente aggiornamento di sistema Google Play, quello di febbraio 2024, è stato svelato come di consueto all’inizio di questo mese, e come sempre riguarda non solo gli smartphone Android, ma anche tanti altri dispositivi (Android TV, Google TV, Android Auto, Wear OS, Chrome OS e così via). Le novità toccano l’esperienza di utilizzo degli smartphone, miglioramenti nell’accesso all’account Google, correzioni di bug, nuove funzionalità per sviluppatori per le app Google e di terze parti, aggiornamenti alle impostazioni di autenticazione di Wallet e non solo.

Gli aggiornamenti di sistema Google Play vengono installati automaticamente su tutti i prodotti interessati, ma se volete velocizzare le cose potete passare dalle impostazioni di sistema. Il percorso potrebbe variare leggermente in base al marchio, ma a livello generale (e sui Pixel) è necessario andare in “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play“. Il download richiesto in questo caso è di poco meno di 80 MB, come potete vedere negli screenshot qui sopra.

I Samsung Galaxy S24 si sbloccano e ricevono l’aggiornamento Google Play di gennaio 2024

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra risultavano stranamente “bloccati” a un aggiornamento di sistema Google Play della scorsa estate (luglio 2024), ma ci sono buone notizie per i possessori. In queste ore è in distribuzione l’aggiornamento Google Play di gennaio 2024, lo stesso attualmente a disposizione sulla maggior parte dei dispositivi Android (Pixel esclusi, come visto qui sopra).

Come abbiamo avuto modo di vedere, tra le novità di questo update sono coinvolti Google Play Services, la Condivisione nelle vicinanze (che ora si chiama Quick Share dappertutto), Google Wallet, Wear OS, Google Play Store, Android TV Core Services e non solo. Nessuna rivoluzione, sia chiaro, ma fa sempre piacere disporre dei più recenti cambiamenti sotto al cofano del sistema operativo e dei Google Play Services. Per aggiornare la serie Galaxy S24 in tal senso potete seguire il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play“.

