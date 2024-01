Durante l’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S24 c’è stato spazio anche per Google, che ha sfruttato l’occasione per annunciare alcune delle novità basate sull’intelligenza artificiale, frutto di una collaborazione sempre più stretta con Samsung.

Tra tali novità vi sono anche quelle che riguardano Android Auto, piattaforma a cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View presta sempre più attenzioni e che può contare su aggiornamenti costanti e un pacchetto di funzionalità che va via via arricchendosi.

L’intelligenza artificiale anche su Android Auto

Anche Android Auto potrà contare sul supporto all’intelligenza artificiale: un esempio di ciò è rappresentato da una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di visualizzare in modo automatico i riassunti di testi lunghi o di conversazioni di gruppo mentre si trovano alla guida, con la possibilità di ricevere anche eventuali risposte da inviare o altre azioni pertinenti, il tutto senza la necessità di prendere lo smartphone.

Per fornire agli utenti i suggerimenti in modo non invasivo e, allo stesso tempo, semplice ed efficace, il team di sviluppatori di Android Auto ha pensato di usare un apposito sistema di notifiche, che includeranno anche l’avvio della navigazione verso una posizione condivisa, la possibilità di inviare una stima del tempo necessario al proprio arrivo a destinazione e la possibilità di effettuare chiamate in modo rapido.

In sostanza, l’obiettivo del team di Android Auto è rendere questa piattaforma sempre più capace di consentire agli utenti di guidare senza distrarsi dalla strada pur restando in contatto con i propri amici.

Inoltre il team di Google ha confermato che Android Auto presenterà elementi di design in linea con l’interfaccia One UI di Samsung e ciò significa che gli utenti potranno fare affidamento su icone e sfondi presi direttamente dal proprio smartphone Galaxy, il tutto con una maggiore coerenza grafica nel passaggio dal telefono all’auto.

All’esordio della serie Samsung Galaxy S24 queste novità potrebbero non essere disponibili e potrebbe essere necessario attendere un aggiornamento dell’app.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: