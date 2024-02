Il team di sviluppatoridi Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento di Android Auto, piattaforma che oramai da oltre un anno può contare su un supporto software davvero invidiabile, con aggiornamenti rilasciati con una costanza che solo pochi altri prodotti del colosso di Mountain View possono vantare.

Ricordiamo che Android Auto rappresenta la soluzione studiata dal team di Google per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione ben fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Arriva la versione 11.3 stabile di Android Auto

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio della versione stabile di Android Auto 11.3, disponibile in beta da alcuni giorni e pare che con tale release inizino ad esere implementate le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che Google ha annunciato lo scorso mese.

Ci riferiamo, in particolare, alla capacità di riassumere i messaggi ricevuti o di fornire suggerimenti ancora più mirati, soluzioni che dovrebbero essere in grado di migliorare l’esperienza durante la guida.

In sostanza, seppur a piccoli passi, il team di sviluppatori sta riuscendo a rendere Android Auto una soluzione realmente competitiva con quelle offerte dalle aziende della concorrenza e ciò anche se, di tanto in tanto, non mancano degli inconvenienti, come ad esempio il recente problema relativo a Google Assistant.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto man mano che vengono rilasciate potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 11.3 la trovate qui. L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

