Nuovi aggiornamenti in distribuzione in questi giorni per diversi modelli di smartphone e tablet Android: protagonista anche questa volta Samsung, ma rilasciano nuovi firmware anche Motorola e Huawei. La casa sud-coreana aggiorna in particolare Samsung Galaxy A05s, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A13 5G, Samsung Galaxy M13 5G, Samsung Galaxy M02 e Samsung Galaxy Tab S6 Lite; update importante per Motorola Edge 30 Ultra, mentre Huawei Mate 40 Pro accoglie patch più recenti. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy A05s e Galaxy A13

Partiamo da Samsung Galaxy A05s e Galaxy A13 perché stanno accogliendo un aggiornamento importante. Entrambi stanno ricevendo Android 14 con One UI 6.0, anche se la distribuzione sta procedendo in modo diverso.

Galaxy A13 ha già iniziato a ricevere l’ultima release nelle scorse settimane a partire dalla Corea del Sud, e in queste ore il nuovo firmware si sta allargando, coinvolgendo pure gli Stati Uniti (versione A135U1UEU6DXA2) e altri Paesi (con patch di sicurezza di dicembre 2023). Galaxy A05s parte invece da Indonesia e Vietnam con il firmware A057FXXU2BXA8, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane la distribuzione coinvolgerà tanti altri mercati. Vi ricordiamo che lo smartphone è stato ufficializzato solo lo scorso dicembre in buona compagnia.

Per entrambi sono incluse le tante novità che abbiamo visto in queste settimane, con cambiamenti nell’interfaccia, maggiori possibilità di personalizzazione, operazioni di editing facilitate, miglioramenti lato sicurezza ed efficienza energetica e non solo. Samsung riassume in questo modo i principali cambiamenti, anche se non tutte le funzionalità potrebbero arrivare sulla fascia bassa:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Per Galaxy A13 questa potrebbe essere l’ultima major release, ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare la One UI 6.1.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A13 5G, Galaxy M13 5G, Galaxy M02 e Galaxy Tab S6 Lite

Aggiornamenti meno consistenti per Samsung Galaxy A13 5G, Galaxy M13 5G, Galaxy M02 e Galaxy Tab S6 Lite, che si limitano a novità lato sicurezza. Quello “messo meglio” è il tablet del 2020, che in queste ore sta accogliendo le patch di sicurezza di febbraio 2024 a partire da Francia, India e altri Paesi asiatici: il firmware è il P615XXS7FXA1, che non sembra integrare ulteriori novità. Come abbiamo visto i giorni scorsi, queste patch vanno a correggere un totale di 72 vulnerabilità, 61 delle quali provengono da Google (CVE) mentre le restanti toccano soltanto i dispositivi del colosso coreano (SVE).

Miglioramenti di sicurezza anche per i tre smartphone citati: Samsung Galaxy A13 5G e Galaxy M13 5G accolgono le patch di sicurezza di gennaio 2024 rispettivamente con il firmware A136BXXS5DXA3 (in arrivo in alcuni Paesi europei) e M136BXXS6DXA1 (si parte dall’India). Anche qui non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non qualche bugfix non specificato.

Samsung Galaxy M02 si aggiorna alla versione M022MUBS4BXA1 a partire da Panama, ma siamo certi che nei prossimi giorni saranno coinvolti gli altri Paesi. Le novità non sono particolarmente numerose: abbiamo solo le patch di sicurezza di dicembre 2023 e i soliti generici miglioramenti di stabilità.

Novità aggiornamento Android 14 per Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra si aggiorna ad Android 14 in Europa e in America Latina con il firmware U1SQ34.52-21-1. Ovviamente l’update porta con sé tante novità, con cambiamenti nell’interfaccia, miglioramenti nell’efficienza energetica, nuovi font, perfezionamenti lato sicurezza e privacy, nuovi temi con maggiore scelta di colori, la possibilità di utilizzare lo smartphone come webcam e molto altro.

Essendo un grosso aggiornamento potreste incorrere in qualche dettaglio da sistemare: sul forum ufficiale alcuni utenti segnalano problemi con la connettività NFC, peggioramenti nell’autonomia e la mancanza di alcune funzionalità, ma non abbiamo la certezza che tutto sia direttamente collegato con l’update. In ogni caso, siamo sicuri che la casa alata provvederà a risolvere eventuali criticità. Il download richiesto è di circa 1,5 GB.

Novità aggiornamento Huawei Mate 40 Pro

Chiudiamo con Huawei Mate 40 Pro, che in queste ore sta accogliendo un nuovo aggiornamento della EMUI 13 (versione che ha debuttato a partire dallo scorso ottobre). Si tratta della versione 13.0.0.260, che integra semplicemente le patch di sicurezza di gennaio 2024. Il changelog non cita altri cambiamenti, anche se potrebbero essere stati inclusi perfezionamenti generici per quanto riguarda la stabilità e qualche bugfix minore.

Come aggiornare Samsung Galaxy A05s, A13, A13 5G, M13 5G, M02, Tab S6 Lite, Motorola Edge 30 Ultra e Huawei Mate 40 Pro

Per verificare l’arrivo via OTA di aggiornamenti per Samsung Galaxy A05s, Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy M13 5G, Galaxy M02 e Galaxy Tab S6 Lite potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su Motorola Edge 30 Ultra potete controllare passando da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Discorso simile per Huawei Mate 40 Pro. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche giorno.

