Samsung ha appena annunciato tre nuovi smartphone della sua gamma Galaxy A. Samsung Galaxy A05s, A15 e Galaxy A25 sono ufficiali, gli ultimi due con un nuovo elemento di design “Key Island” che probabilmente caratterizzerà anche altri smartphone Samsung di fascia media nel 2024. Ecco i dettagli dei nuovi prodotti.

Samsung Galaxy A15 è uno smartphone economico e le varianti 4G e 5G condividono la maggior parte delle specifiche ma sfoggiano chipset diversi. Il Galaxy A15 4G è alimentato dal chipset MediaTek Helio G99, mentre il Galaxy A15 5G adotta il MediaTek Dimensity 6100+.

Samsung Galaxy A15 4G viene offerto con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il modello 5G è disponibile solo con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, tuttavia le configurazioni della memoria possono variare in base al mercato.

Entrambe le varianti offrono una configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera principale da 50 MP, una ultra-wide da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 13 MP.

Samsung Galaxy A15 ha un display Super AMOLED da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 1080 x 2340, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 800 nit di luminosità. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W e include l’interfaccia One UI 6.0.

Samsung Galaxy A25 si basa sul chipset Exynos 1280 ed è disponibile con 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, inoltre è anch’esso alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W e supporta One UI 6.0, tuttavia il display FHD+ AMOLED da 6,5 ​​pollici può raggiungere 1.000 nit e supporta il refresh a 120 Hz.

La fotocamera principale da 50 MP è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e la fotocamera ultra-wide ha una risoluzione di 8 MP. I sensori selfie e profondità sono gli stessi dell’A15 e rispettivamente da 13 MP e 2 MP.

Sia il Galaxy A15 che il Galaxy A25 sono dotati di sensori di impronte digitali montati lateralmente incorporati nel telaio “Key Island” che sporge attorno ai pulsanti laterali.

Samsung Galaxy A15 e A25 saranno disponibili in Vietnam dal 16 dicembre. Galaxy A15 LTE costa circa 200 dollari e la variante 5G costa circa 259 dollari, mentre Galaxy A25 sarà in vendita al prezzo di circa 271 dollari nei colori blu notte, blu e lime.

Samsung presenta in Europa Galaxy A25 e Galaxy A05s

Samsung ha appena annunciato che Samsung Galaxy A25 e Galaxy A05s sono ufficiali anche in Francia, ma la società non ha ancora rivelato i prezzi e disponibilità per l’Europa.

Samsung Galaxy A05s sarà disponibile nei colori nero, argento e lime, tuttavia la società sottolinea che la disponibilità dei colori può variare in base all’operatore e al Paese.

Samsung non ha menzionato con quale versione di One UI verranno lanciati Galaxy A25 e A05s in Francia, ma dovrebbe essere Android 14 e One UI 6.0 per l’A25 e One UI 5.1 per A05s.

La società ha affermato che Samsung Galaxy A05s dispone di 64 GB di spazio di archiviazione, ma ha omesso i dettagli della RAM, tuttavia è probabile che includerà 4 GB di RAM.

La società ha affermato che il Galaxy A25 riceverà quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, ma non ha chiarito la politica di supporto software per Galaxy A05s.

