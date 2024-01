Contrariamente a quanto si possa pensare con un cambio numerico simile, la One UI 6.1 ha portato sui Samsung Galaxy S24 (e in futuro lo farà per altri modelli, anche se forse non con tutte le funzionalità) tante novità, anche dal punto di vista fotografico. Tra queste abbiamo un nuovo widget: andiamo a scoprirlo.

Nuovo widget Expert RAW con la One UI 6.1 di Samsung

La One UI 6.1 di Samsung integra più novità di quanto ci aspettassimo: oltre a quelle legate soprattutto all’intelligenza artificiale che abbiamo visto al lancio dei Galaxy S24, sono spuntati Samsung Find, miglioramenti nella qualità della voce nelle chiamate, il ritorno di Chromecast in Smart View e non solo. Restando limitati al comparto fotografico, abbiamo visto ad esempio Super HDR, miglioramenti per Scatto singolo e i video in slow motion.

A quanto pare c’è anche qualcos’altro: con la One UI 6.1 debutta il nuovo widget personalizzato Expert RAW, che si va ad aggiungere agli altri widget che è possibile impostare sulla home con “Fotocamera personalizzata”, introdotti con la One UI 6.0 basata su Android 14. Anche in questo caso possiamo inserire un nome personalizzato per il widget, la fotocamera che si vuole utilizzare (anteriore o posteriore), alcune impostazioni fotografiche e lo sfondo del widget stesso (un’immagine specifica oppure la più recente).

Con la fotocamera posteriore si può avviare direttamente le modalità per l’astrofotografia, l’esposizione multipla e il filtro a densità neutra. Insomma, il widget può risultare molto utile a chi è solito sfruttare la modalità Expert RAW o una delle modalità supportate.

Non sappiamo se il nuovo widget arriverà su tutti gli altri modelli Samsung di fascia alta che riceveranno la One UI 6.1 nei prossimi mesi, ma immaginiamo di sì. L’aggiornamento dovrebbe farsi vedere nei prossimi mesi, a partire dalle serie Galaxy S23, Galaxy S22 e dai pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. L’intento di Samsung sembra essere quello di rilasciare l’importante update entro la prima metà dell’anno, e siamo sicuri che i primi smartphone non ci metteranno troppo.

