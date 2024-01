Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra hanno appena debuttato ufficialmente dopo mesi di indiscrezioni e sono comprensibilmente al centro dell’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che stanno già scandagliando la rinnovata One UI 6.1 alla ricerca di qualche novità interessante passata inosservata nelle prime ore di vita dell’aggiornamento. Ebbene, la ricerca è già stata proficua: è emerso che con l’ultima versione della One UI è tornato il supporto a Chromecast/Google Cast in Smart View di Samsung.

One UI 6.1: riecco Chromecast in Smart View

La serie Galaxy S24 ha appena debuttato e i tre smartphone che la compongono sono anche i primi a disporre della One UI 6.1 con base Android 14. Nelle scorse ore vi abbiamo già raccontato alcune novità dell’aggiornamento e Samsung ha reso noti i primi modelli che riceveranno la nuova versione dell’interfaccia proprietaria. Ci ha pensato poi il solito Mishaal Rahman a passare al setaccio l’aggiornamento al fine di scoprirne dettagli e segreti, facendo subito emergere un particolare degno di nota.

Nella fattispecie, la One UI 6.1 rende nuovamente possibile sfruttare il supporto a Chromecast/Google Cast all’interno della funzione Smart View di Samsung in modo semplice, senza doversi avventurare nella pagina nascosta per gli sviluppatori. I pochi passaggi necessari sono riassunti negli screenshot riportati di seguito: è sufficiente aprire le Impostazioni, recarsi nella sezione Dispositivi connessi e poi in Smart View. A questo punto, basta aprire il menu in alto a destra, selezionare Impostazioni, entrare in Smart View Labs e attivare il toggle dedicato proprio a Chromecast.

Beninteso, non si tratta di una funzione totalmente inedita, visto che già in passato era possibile sfruttare il supporto a Chromecast sui dispositivi Samsung, tuttavia la situazione è cambiata più volte: se con la One UI 5.1 era possibile scovarla con un percorso simile a quello descritto in questa sede, la One UI 6.0 l’aveva resa più difficile da trovare (rendendo necessario passare per le opzioni sviluppatore e persino ricorrere ad app di terze parti).

Leggi anche: Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+ e S24 ufficiali: qualità al top e focus su AI

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.