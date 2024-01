La serie di smartphone di punta Samsung Galaxy S24 ha debuttato la settimana scorsa con una nuova versione della One UI e il settore si aspetta che i dispositivi Galaxy precedenti inizieranno a riceverla in tempi relativamente brevi.

Samsung ha già confermato alcuni dispositivi per i quali è in programma il rilascio di One UI 6.1, tra i quali la gamma Galaxy S23, i tablet della serie Tab S9 e i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, ma ora sono emersi altri dispositivi che dovrebbero ricevere l’aggiornamento.

Ecco altri smartphone Samsung che potrebbero ricevere la One UI 6.1

Secondo un moderatore della Samsung Community, i dispositivi Samsung che dovrebbero ricevere One UI 6.1 entro la seconda metà del 2024 includono Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra e la serie Galaxy S23, incluso Galaxy S23 FE.

Indirettamente il moderatore Samsung ha confermato sui forum della community che questi smartphone non riceveranno alcun aggiornamento One UI 6.1 prima di marzo, aggiungendo che la serie Galaxy S23 riceverà almeno un’altra patch di sicurezza One UI 6.0, prevista per metà febbraio, prima di passare alla One UI 6.1.

Vale la pena notare che le build di prova della One UI 6.1 sono già state individuate sui server Samsung per altri dispositivi come Galaxy Z Flip4 e Fold4, Galaxy S21 FE, Galaxy A54 e A34, i quali dovrebbero ottenere la One UI 6.1 prima o poi, anche se ciò potrebbe accadere dopo il primo semestre del 2024.

In ogni caso i post dei moderatori della Samsung Community non sempre sono attendibili, inoltre i piani delle aziende possono cambiare in qualsiasi momento per svariati motivi.

