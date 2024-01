Samsung ha finalmente presentato la serie Galaxy S24 e con essa ha svelato anche la tanto attesa One UI 6.1 basata su Android 14. Quest’ultima debutta sui nuovi smartphone del produttore ed è in arrivo su tanti altri dispositivi Samsung Galaxy e tra le tante nuove funzioni ce n’è una che migliora la qualità delle chiamate.

Con la One UI 6.1 la voce diventa più cristallina durante le chiamate

Con la funzionalità “Voce in primo piano” attiva, durante le chiamate la voce viene evidenziata e il rumore di fondo viene filtrato in modo che la persona con cui si sta parlando possa capire meglio. La modalità microfono che permette di migliorare la qualità delle conversazioni è disponibile nel pannello rapido durante le chiamate, in modo che possa essere comodamente attivata dall’utente in base alla effettiva necessità.

Al momento questa funzionalità è solo unilaterale, ma sicuramente utile, tuttavia in futuro Samsung potrebbe estendere questa novità a entrambi i partecipanti alla conversazione. La One UI 6.1 a disposizione sulla serie Galaxy S24 non porta ovviamente stravolgimenti rispetto alla precedente One UI che ha debuttato a ottobre ed è tuttora in distribuzione su diversi modelli Samsung. Ovviamente si focalizza soprattutto sull’IA, visti i tempi che corrono, con tante nuove funzioni integrate anche grazie alla collaborazione con Google. Ecco le novità al debutto sui Samsung Galaxy S24.