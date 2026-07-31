Proprio nelle ultime ore del mese di luglio arrivano le nuove offerte del Google Store: anche questa volta viene coinvolta l’intera gamma smartphone più recente, tra Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10a. La nuova promozione è valida fino all’11 agosto 2026 e prevede sconti fino a 350 euro, oltre a omaggi e crediti extra da spendere per ulteriori acquisti. Andiamo a scoprire tutto.

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L’intera serie Google Pixel 10 in promozione: quale scegliere

Le nuove offerte disponibili sul Google Store da oggi, 31 luglio 2026, coinvolgono l’intera gamma Pixel 10. Se siete indecisi sul modello a cui puntare, continuate a leggere: ripercorriamo brevemente le caratteristiche e le peculiarità di ciascun modello, così da aiutarvi nella scelta.

Google Pixel 10 propone uno schermo OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz, SoC Google Tensor G5 affiancato da 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo periscopico da 10,8 MP. La batteria è da 4970 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 30 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa.

Pixel 10 Pro alza un po’ l’asticella, come il nome stesso lascia intuire: il display è sempre un OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, ma stavolta con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il cuore è lo stesso, ma qui è supportato da 16 GB di RAM (la memoria interna parte sempre da 128 GB). A livello fotografico ci sono passi avanti, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, e una fotocamera anteriore da 42 MP (invece di 10,5 MP). La batteria fa invece un piccolo passo indietro, attestandosi sui 4870 mAh, sempre con ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa (con supporto agli accessori magnetici per entrambi i modelli).

Pixel 10 Pro XL riprende quasi tutte le specifiche del fratello Pixel 10 Pro, ma propone uno schermo più grande (LTPO OLED da 6,8 pollici) e una batteria più capiente (da 5200 mAh) con ricarica più rapida (45 W cablata e 25 W wireless). In più, questo modello parte dalla configurazione da 256 GB (niente 128 GB con UFS 3.1).

Tutte le differenze tra i modelli: Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: le specifiche tecniche complete a confronto

Chi vuole spendere meno ha tra le scelte Google Pixel 10a, che mette a disposizione uno schermo pOLED da 6,3 pollici e il SoC Google Tensor G4, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, e un comparto fotografico guidato da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP; per la prima volta su un prodotto della gamma A viene messa a disposizione Guida fotografica, che sfrutta i modelli di Gemini per analizzare l’inquadratura e aiutare nell’ottenimento della foto perfetta. Niente stravolgimenti rispetto a Pixel 9a per quanto concerne la batteria: a bordo di Pixel 10a ci sono 5100 mAh compatibili con la ricarica rapida cablata e con la ricarica wireless.

Tutti e quattro i modelli dispongono già di Android 17, e per tutti la promessa è di sette anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza, a partire dalla data di commercializzazione.

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Le nuove offerte del Google Store

Le nuove offerte su Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10a sono disponibili da oggi, 31 luglio 2026, e proseguiranno fino all’11 agosto 2026 (salvo esaurimento scorte). La data non è casuale, visto che il giorno successivo (12 agosto) si terrà l’evento Made By Google con la presentazione della serie Pixel 11. Troviamo una combinazione di sconti, omaggi e crediti extra (utilizzabili entro un anno dall’emissione).

Google Pixel 10 è disponibile in promozione con 250 euro di sconto rispetto al listino (649 euro invece di 899 e 749 euro invece di 999), una cover Pixelsnap in omaggio (valore di 59,99 euro, colore a scelta) e un credito extra di 50 euro da spendere successivamente sul Google Store.

Google Pixel 10 Pro può contare su uno sconto di 350 euro rispetto al listino (si parte da 749 euro invece di 1099) e su un credito extra di 50 euro da utilizzare per successivi acquisti. Discorso simile per il fratello maggiore Google Pixel 10 Pro XL: in questo caso abbiamo uno sconto di 300 euro rispetto al listino (si parte da 999 euro invece di 1299) e il medesimo credito extra di 50 euro.

Chiudiamo con Google Pixel 10a, ossia il modello meno costoso. Lo smartphone viene proposto con uno sconto di 100 euro (449 euro invece di 549 o 549 euro invece di 649) e con una cover in regalo (valore di 34,99 euro, colore a scelta). In tutti i casi è attiva l’iniziativa di Trade-In, che consente di dare in permuta un dispositivo usato per ottenere uno sconto sul nuovo: su Google Pixel 10a, in particolare, fino all’11 agosto 2026 è attivo un rimborso fino a 365 euro con 50 euro di bonus inclusi.

Per eventuali indecisioni potete fare affidamento sulle nostre recensioni.