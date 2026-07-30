Se siete cresciuti con il Game Boy in mano, i primi tre capitoli della saga Pokémon rappresentano un ricordo indelebile. Oggi, grazie al lavoro di un appassionato sviluppatore, rivivere quelle avventure non significa più accontentarsi della classica emulazione in 2D. È stato infatti rilasciato un porting non ufficiale che porta Pokémon Rosso, Blu e Giallo direttamente su Android, eseguendo il gioco in modalità “nativa” senza la mediazione di un emulatore tradizionale.

Il progetto, chiamato Gen1Recomp, non solo ripropone fedelmente l’esperienza originale ma introduce un comparto tecnico moderno e una flessibilità mai vista prima su mobile, inclusa la possibilità di applicare mod grafiche che trasformano completamente l’aspetto del gioco.

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Un motore riscritto per un’esperienza fluida e personalizzabile

A differenza dei classici emulatori che simulano l’hardware del Game Boy, questo porting si basa su un motore di gioco e su una logica di mappa riscritti da zero appositamente per sistemi moderni. L’obiettivo è offrire prestazioni molto più fluide e stabili rispetto alla norma, con il supporto nativo ai 60 fotogrammi al secondo e la compatibilità con gli schermi wide dei dispositivi contemporanei.

Per quanto riguarda l’installazione, la procedura è volutamente semplice: dopo aver scaricato e installato il file APK sul vostro smartphone, sarà sufficiente avviare l’applicazione e utilizzare il selettore di file integrato per indicare il percorso del file ROM originale del gioco. È importante sottolineare che il porting non include i dati di gioco, quindi dovrete procurarvi il file del titolo che intendete giocare per estrarre le grafiche e i contenuti necessari.

Una volta avviata la partita, vi accorgerete subito dell’attenzione riposta nei dettagli: l’interfaccia propone una vasta gamma di opzioni di personalizzazione che spaziano dalle diverse palette cromatiche per ricreare l’effetto del vecchio schermo verde o del Super Game Boy, fino alla regolazione avanzata del frame rate per adattare l’esperienza ai gusti personali.

A completare il quadro, il gioco supporta sia i comandi touch virtuali sovrapposti allo schermo, perfetti per le sessioni in mobilità, sia i gamepad fisici collegati via Bluetooth o USB, per chi desidera una precisione maggiore nei movimenti e nei menu.

La vera novità che rende questo progetto un unicum nel panorama del retrogaming su Android è però il supporto integrato alle mod. Il porting è dotato di un vero e proprio gestore di modifiche interno che semplifica all’estremo l’installazione: non è necessario smanettare tra le cartelle di sistema o rinominare file sconosciuti. Basta infatti utilizzare il selettore di file dell’app per caricare direttamente i pacchetti in formato .zip che contengono le mod.

Tra le varie creazioni già disponibili, la più sorprendente risponde al nome di Dramatic Shape Voxel Mod. Questa modifica stravolge l’estetica classica del gioco trasformando l’intera mappa di Kanto in un diorama tridimensionale in stile voxel.

A differenza di tanti progetti amatoriali nati e morti in poche settimane, questo porting mostra una maturità progettuale notevole: il creatore è un veterano del settore con un curriculum alle spalle fatto di titoli pubblicati e codice ben scritto, e questo si percepisce dalla stabilità generale e dalla cura nell’interfaccia utente. Se avete un vecchio smartphone inutilizzato o semplicemente volete riscoprire con occhi nuovi le avventure di Ash e Pikachu, questo porting rappresenta una delle iniziative più interessanti degli ultimi tempi per gli amanti del retrogaming.

La possibilità di giocare in alta definizione, con tasti fisici e persino con effetti visivi tridimensionali, rende l’esperienza molto più vicina a un remake moderno che a una semplice rievocazione nostalgica. E considerando che il progetto è aperto a futuri aggiornamenti, è lecito aspettarsi che la community arricchisca ulteriormente l’offerta con nuove mod e migliorie nei prossimi mesi.