Dopo il teaser ufficiale sui Pixel 11 Pro pubblicato da Google nella giornata di ieri, i leaker tornano a fare il loro lavoro prendendo di mira tutti gli smartphone che verranno presentati a breve dal colosso di Mountain View, ovvero i Google Pixel 11.

Mentre il prossimo pieghevole è protagonista di una nuova galleria di immagini stampa dall’aria ufficiale nella colorazione Pine, quella già trapelata un paio di settimane fa, gli altri modelli sono protagonisti nei render “ufficiali” da tutte le angolazioni. Le colorazioni e le forme sono quelle che avevamo già conosciuto a causa dell’errore di Amazon (USA). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Pixel 11 Pro Fold protagonista di un nuovo leak

Tramite una nuova puntata della newsletter Leakmail, il noto leaker Evan Blass ha recentemente diffuso una serie di immagini stampa che vede protagonista assoluto Google Pixel 11 Pro Fold, il prossimo pieghevole del colosso di Mountain View.

Lo smartphone, che potrà contare sulle potenzialità di Gemini Intelligence come suggerito dalla seguente immagine, viene mostrato nella colorazione Pine, un verde che sostanzialmente si configura come variante più scura della colorazione Jade disponibile sul modello 2025.

Cosa ci dicono queste immagini stampa “ufficiali”

Le immagini diffuse da Evan Blass non ci dicono sostanzialmente nulla di nuovo ma ci permettono di ammirare più nel dettaglio il modulo fotografico, aggiornato con i LED che serviranno per la funzione Pixel Glow (e in generale diverso da quello del modello 2025), e di avere conferma del fatto che lo smartphone sarà più sottile rispetto al predecessore.

Stando alle dimensioni che accompagnavano i render CAD trapelati nel mese di marzo, infatti, lo smartphone dovrebbe essere spesso 4,8 mm da aperto (0,4 mm in meno del modello 2025) e 10,1 mm da chiuso (contro i 10,1 mm del modello 2025). Lo spazio attorno ai fori per altoparlante, microfono e pulsanti sembra ridotto. È chiaro che, per quanto sottile, lo smartphone non risulti sottile come altri competitor, incluso Galaxy Z Fold8 Ultra (spesso 8,9 mm da chiuso).

Un’altra immagine ci permette invece di osservare lo smartphone da chiuso, con focus sul display esterno dove possiamo ammirare Gemini in azione e l’app Google Messaggi, anche se non sembrano esserci guizzi in ottica IA in questo caso.

In generale, quindi, al netto del modulo fotografico, dello spessore ridotto e di qualche altra ottimizzazione qua e là, oltre al nuovo SoC Tensor G6, lo smartphone dovrebbe ricalcare il predecessore diretto e, di rimando, anche il modello 2024.

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Diffusi i render da tutte le angolazioni degli altri modelli

Sempre Evan Blass ha sfruttato il proprio profilo su X per diffondere intere gallerie dedicate agli altri tre modelli che comporranno la gamma Pixel 11, quelli che (al netto di sorprese) saranno i modelli disponibili in Italia.

Gli smartphone ci vengono mostrati in quelli che sono i migliori render trapelati finora, permettendoci di osservarli da varie angolazioni in tutte le colorazioni in cui verranno commercializzati.

Google Pixel 11

Google Pixel 11 (qua la galleria dedicata diffusa dal leaker) arriverà nelle colorazioni Fuchsia, Midnight, Moss e Sterling.

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Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro (qua la galleria dedicata diffusa dal leaker) arriverà nelle colorazioni Dune, Light Fog, Midnight e Pine.

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Google Pixel 11 Pro XL

Anche Google Pixel 11 Pro XL (qua la galleria dedicata diffusa dal leaker) arriverà nelle colorazioni Dune, Light Fog, Midnight e Pine.

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Google Pixel 11 Pro Fold

Chiudiamo con Pixel 11 Pro Fold che è protagonista nei render (qua la galleria dedicata diffusa dal leaker) oltre che nelle immagini stampa che abbiamo visto poco sopra. Il pieghevole arriverà nelle due colorazioni Midnight e Pine.

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Disponibilità e prezzi dei prossimi Pixel

I prossimi esponenti della gamma Pixel verranno presentati ufficialmente il 12 agosto 2026 a New York: l’evento inizierà quando dalle nostre parti, per ragioni di fuso orario, sarà appena scattata la mezzanotte del 13 agosto 2026.

Di seguito riportiamo il listino prezzi completo per l’Europa (tra parentesi trovate il prezzo italiano, o il prezzo europeo nel caso del pieghevole, dei Pixel 10 a parità di memoria):