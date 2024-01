Novità interessanti per alcuni dei principali operatori virtuali italiani: abbiamo ho. Mobile che continua a proporre una ricca offerta piena di giga ai già clienti, CoopVoce che mette a disposizione l’offerta EXTRA 300 con primo mese in omaggio, PosteMobile con la nuova proposta Creami EXTRA WOW 10 e Optima Mobile che abbassa i prezzi di alcune opzioni. Facciamo un po’ di ordine e andiamo a scoprire tutto.

ho. Mobile propone ho. 10,99 con 300 giga ai già clienti

Iniziamo da ho. Mobile, l’operatore virtuale e secondo brand di Vodafone. Anche questo mese i già clienti possono attivare l’offerta ho. 10,99 con minuti illimitati, SMS illimitati e 300 giga di Internet sotto rete 4G (con limitazione a 30 Mbps o a 60 Mbps in base all’offerta di provenienza). La spesa mensile è di 10,99 euro, mentre il cambio è gratuito, senza costi di attivazione.

Se siete interessati e disponete attualmente di un’offerta ho. Mobile dal costo inferiore ai 10,99 euro al mese, potete verificare la possibilità di attivare la proposta più ricca attraverso l’app ufficiale dell’operatore. Non dovete fare altro che aprire il menu laterale, scegliere “La mia offerta > Cambia offerta” e selezionare quella di vostro gradimento nella lista.

CoopVoce EXTRA 300 con primo mese gratis

A partire da oggi, 11 gennaio 2024, CoopVoce propone EXTRA 300, una nuova offerta con minuti illimitati di chiamate, 1000 SMS e 300 giga di Internet 4G al prezzo di 9,90 euro al mese “per sempre”. La nuova proposta dell’operatore virtuale è disponibile sia per i nuovi clienti che desiderano effettuare la portabilità del numero sia per i già clienti CoopVoce che vogliono cambiare offerta.

Con EXTRA 300 l’attivazione e il primo mese sono gratis per le attivazioni entro il 31 gennaio 2024. Il passaggio può essere effettuato direttamente online o in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per l’Italia. Nell’eventualità potete anche scegliere di optare per la eSIM, sempre direttamente dal sito: in questo caso non è necessario attendere la spedizione della SIM fisica e la procedura si accorcia.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 10

Proseguiamo con PosteMobile, che in queste ore ha lanciato una nuova offerta pensata per chi necessita di chiamate e SMS e non ha bisogno di troppi giga. Si tratta di PosteMobile Creami EXTRA WOW 10, disponibile in esclusiva in ufficio postale fino al 23 gennaio 2024. Mette a disposizione minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 10 giga di Internet 4G+ (fino a 300 Mbps) a 6 euro al mese. Il costo di attivazione è di 15 euro per la SIM, a cui serve aggiungere 10 euro per la prima ricarica comprensiva del primo canone.

Optima Mobile abbassa i prezzi di alcune opzioni

Novità anche per Optima Mobile, che ha deciso di abbassare i prezzi di alcune opzioni: l’operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone abbassa le cifre richieste per 1 Giga Plus, 2 Giga Plus e 5 Giga Plus, che consentono di disporre di 1, 2 e 5 giga di traffico per 30 giorni. I costi sono scesi del 10% e sono ora i seguenti:

1 Giga Plus costa 1,80 euro per 1 giga di traffico (invece di 2 euro)

per 1 giga di traffico (invece di 2 euro) 2 Giga Plus costa 3,60 euro per 2 giga di traffico (invece di 4 euro)

per 2 giga di traffico (invece di 4 euro) 5 Giga Plus costa 9 euro per 5 giga di traffico (invece di 10 euro)

Al termine dei 30 giorni, l’opzione si disattiva in automatico.

