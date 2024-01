Google Tasks, l’app di Google che si integra con altre app come Gmail e Google Calendar con lo scopo di aumentare la produttività dell’utente tramite la creazione e la gestione delle attività, nasconde una piccola ma interessante novità che vedremo in futuro.

Ci saranno presto novità anche per Messaggi di Google, il client predefinito per la messaggistica (SMS/MMS e chat RCS) degli smartphone della gamma Pixel, disponibile anche per tutti gli altri smartphone Android, che all’interno dell’ultima versione nasconde una simpatica funzionalità in arrivo.

Google Tasks nasconde una novità in arrivo

A poche settimane dal rilascio della nuova integrazione con Calendar, torniamo a occuparci di Google Tasks. Sembra che in futuro gli utenti potranno decidere di riordinare a proprio piacimento le liste di attività all’interno dell’app.

La novità in questione, che potete vedere in azione nel seguente video (dal canale @GApps Flags & Leaks su Telegram), non è ancora disponibile per tutti ma è nascosta all’interno della versione 2024.01.01.594820700.0-release dell’app Google Tasks, in distribuzione in questi giorni, dietro al flag sperimentale per sviluppatori ReorderableTaskListSelector__enabled.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Tasks

Per scaricare o aggiornare Google Tasks su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui fosse presente un aggiornamento.

Messaggi di Google lavora per rendere più divertenti le chat

Messaggi è una delle app su cui Google sta sperimentando di più nell’ultimo periodo, forte del fatto che anche Apple si è recentemente aperta all’adozione dello standard RCS. In tal senso, il colosso di Mountain View sta preparando il supporto Dual SIM per le chat RCS e ha già annunciato sette nuove funzionalità che vengono implementate a poco a poco nell’app.

Grazie a quanto condiviso dal solito @AssembleDebug sul blog TheSpAndroid, veniamo a conoscenza del fatto che un’altra funzionalità è in lavorazione ed è addirittura già abilitabile tramite il flag sperimentale per sviluppatori @bugle.enable_selfie_gifs da coloro che eseguono la versione messages.android_20240104_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic (quindi la beta dedicata agli smartphone Samsung) dell’app.

Nello specifico, la funzionalità si chiama Selfie GIFs e si pone l’obiettivo di rendere più divertenti le conversazioni tramite l’invio di video di 4 secondi come se fossero GIF.

Come sfruttare la funzionalità

Per inviare una Selfie GIF, sarà necessario premere a lungo l’icona della fotocamera sulla barra di digitazione (all’interno di una chat); a questo punto, si aprirà una nuova interfaccia utente che mostra quanto ripreso dalla fotocamera al centro dello schermo, all’interno di una cornice circolare; sotto vi è il pulsante per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

La registrazione parte in automatico dopo un timer di 3 secondi e, terminata la registrazione (di 4 secondi), l’utente potrà scegliere tra “Ricomincia” e “Invia”; una volta che la GIF verrà inviata, sarà mostrata in chat come fosse una GIF di forma circolare.

Come scaricare o aggiornare l’app Messaggi di Google

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

Potrebbero interessarti anche: In distribuzione la nuova modalità di accoppiamento dispositivi per Google Messaggi e Google e Samsung uniscono ancora le forze, mentre arrivano novità per Chromecast