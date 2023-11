Per molto tempo Google ha criticato Apple perché non adottava lo standard RCS, anche con una campagna ironica.

Dal momento che Apple ha recentemente annunciato che supporterà RCS nel 2024, Google ha risposto all’annuncio con un comprensibile entusiasmo, ma Nothing?

Apple accetta lo standard RCS, ecco la risposta di Google

Apple ha annunciato oggi che prevede di aggiungere il supporto per RCS in iMessage a partire dal 2024, tuttavia è probabile che la decisione non abbia a che fare con le pressioni di Google, ma con le controversie legali con l’Unione Europea.

Con l’adozione di RCS da parte di Apple, si potrebbe presumere che il dilemma della bolla verde contro quella blu finirebbe, ma non è detto, in quanto Apple prevede di supportare il profilo universale GSMA, ma non utilizzerebbe alcuna estensione proprietaria che aggiunga la crittografia end-to-end (E2EE) su RCS, come la versione di RCS di Google.

Un portavoce di Google ha risposto all’annuncio affermando che la società è felice di vedere Apple fare il primo passo per unirsi a Google nell’adozione dello standard RCS, aggiungendo che non vede l’ora di lavorare con Apple per implementarlo su iOS.

Anche se la questione della bolla verde contro quella blu dovesse continuare, il supporto di RCS da parte di Apple dovrebbe comunque comportare alcuni aspetti positivi per tutti gli utenti, come la crittografia e il supporto di dimensioni di file più elevate tra Google Messaggi e iMessage.

Carl Pei risponde in merito a Nothing Chats

Poco prima che Apple cedesse allo standard RCS, Nothing ha annunciato che avrebbe portato la compatibilità con iMessage su Nothing Phone (2) attraverso Nothing Chats.

Ora si potrebbe pensare che Nothing Chats sia diventata inutile, ma il CEO di Nothing Carl Pei non è di questo avviso.

Il numero uno di Nothing ha elogiato Apple per la sua decisione di adottare la messaggistica RCS, ma ha sottolineato che iMessage continuerà a colorare di blu le chat tra gli utenti iOS, mentre le bolle verdi continueranno a essere visualizzate per i messaggi RCS inviati dagli utenti Android, lasciando intendere che Nothing Chats avrà comunque un senso.

