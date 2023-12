Alcuni di voi potrebbero ricordare come a inizio novembre vi avessimo riportato la notizia della sperimentazione, nel canale beta e per un ristretto numero di utenti, di una comoda novità per Google Messaggi; il team di sviluppatori dietro l’applicazione dedicata alla messaggistica del colosso di Mountain View stava sperimentando una nuova modalità per l’abbinamento di dispositivi basato sull’account Google, anziché sui codici QR come accadeva finora.

Nelle ultime ore la funzionalità in questione è stata rilasciata per tutti gli utenti in versione stabile, diamo insieme un’occhiata al suo funzionamento.

La nuova modalità di abbinamento dispositivi di Google Messaggi è ora disponibile per tutti gli utenti

Come anticipato in apertura, avevamo già visto qualche tempo fa l’inizio dei lavori da parte dell’azienda per implementare una nuova modalità di accoppiamento dispositivi per Google Messaggi; l’intento era quello di sostituire il classico utilizzo dei codici QR in favore di un più comodo abbinamento tramite l’account Google.

Qualora foste intenzionati a testare con mano il nuovo procedimento, la prima cosa che dovete fare è aprire l’app Google Messaggi sul vostro smartphone, cliccare sull’immagine profilo in alto a destra e scegliere la voce Accoppiamento dispositivo; in seguito se voleste accoppiare la versione web di Messaggi allo smartphone, basterà visitare il sito messages.google.com/web e seguire la procedura indicata.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, una volta aperto il sito web sopra indicato vi verrà chiesto di scegliere l’account Google da utilizzare per l’accoppiamento; in seguito verrete reindirizzati allo smartphone dove, grazie ad una notifica dell’app, vi verrà chiesto di proseguire con la procedura. Il dispositivo da accoppiare (nel nostro caso la versione web di Messaggi) vi proporrà un emoji che dovrete confermare sul vostro dispositivo mobile principale, tutto qui.

Ora i due dispositivi sono accoppiati e avete modo di gestire Google Messaggi dal vostro browser come di consueto, ovviamente dall’applicazione mobile avete modo di visualizzare tutti i dispositivi per i quali avete effettuato l’accoppiamento utilizzando il medesimo account Google.

