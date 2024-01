Google Messaggi è uno dei servizi a cui il colosso di Mountain View tiene di più e ciò ci viene confermato dal costante lavoro del suo team di sviluppatori, che si traduce in varie nuove funzionalità che vengono implementate per garantire agli utenti un’esperienza complessiva via via più piacevole.

Sin dal lancio, Google Messaggi non ha supportato la tecnologia RCS su più di un numero di telefono ma pare che gli sviluppatori stiano finalmente lavorando all’introduzione del supporto a più SIM.

Google Messaggi avrà presto una nuova funzione

Lo staff di 9to5Google, analizzando il codice della versione 20240102_00_RC01 (che è anche la prima release beta del 2024) di Google Messaggi, ha scovato alcune stringhe piuttosto interessanti che preannunciano la nuova funzione:

<string name=”phone_number_input_title_text_multi_sim”>Send and receive RCS chats on SIM %1$d when you verify your number</string>

<string name=”rcs_status_multi_sim_checkbox_content_description”>SIM %1$s RCS Toggle</string>

<string name=”multi_sim_rcs_not_available_desc_disabled_by_it_admin”>Your IT administrator turned off RCS chats for all SIMs. %1$s</string>

<string name=”disable_rcs_warning_text_global_level_three_or_more_sims”>RCS chats for all numbers will be turned offf</string>

<string name=”disable_rcs_warning_text_global_level_two_sims”>RCS chats for both numbers will be turned off</string>

Sulle pagine di supporto il team di Google Messaggi al momento precisa che le chat RCS sono disponibili per la SIM di chiamata predefinita o preferita, aggiungendo che in futuro la funzionalità potrebbe supportare anche altre SIM.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle segnalazioni, per il momento il secondo numero non può essere impostato e ciò in quanto Google non ha ancora abilitato gli elementi lato server per il supporto RCS dual/multi SIM (cosa che probabilmente verrà fatta a breve).

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Messaggi man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

