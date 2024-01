Puntuale nella solita tabella di marcia, Google ha da poco avviato il rilascio delle patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2024 per i suoi smartphone Pixel compatibili.

Gli aggiornamenti con le patch di sicurezza sono disponibili per tutti gli smartphone ancora inclusi nel programma di aggiornamenti, vale a dire Google Pixel 5a (5G), Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a, Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 7a, Google Pixel Tablet, Google Pixel Fold e gli ultimi della gamma Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

Le novità delle patch di sicurezza di gennaio

L’aggiornamento introduce le patch di sicurezza aggiornate al 5 gennaio 2024 e va a risolvere 11 criticità del sistema operativo Android datate 1 gennaio e ben 48 vulnerabilità datate 5 gennaio. Oltre alle patch di sicurezza sono state apportate anche alcune correzioni ad alcuni bug della fotocamera e della UI di sistema.

In particolare sono stati corretti i crash della fotocamera che hanno afflitto alcuni utenti Pixel in determinate condizioni, così come altri bug che rimandavano ad una schermata nera durante la riproduzione di un video. Il changelog rilasciato da Google è il seguente, a cui si aggiunge il bollettino della sicurezza che trovate più in basso:

Camera

Fix for users facing Camera crashes in certain conditions *[3]

User Interface

Fix for users facing flashing black screen when playing video in certain conditions *[1]

Fix for users unable to exit Setup Wizard in certain conditions *[4]

Fix for Wallpaper on home screen showing black in certain conditions *[2]

—————————————————————

Device Applicability

Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below.

*[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8

*[2] Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold

*[3] Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[4] Pixel Tablet

Come aggiornare i Google Pixel

Le patch di sicurezza sono disponibili sotto forma di OTA e Factory Image per tutti gli smartphone compatibili. Se non avete ancora ricevuto la notifica di aggiornamento non disperate, poiché come al solito si tratta di un rilascio graduale lato server che arriverà su tutti gli smartphone nel giro di un paio di giorni.

Il file OTA è disponibile da qualche ora per gli utenti in possesso di uno dei seguenti smartphone del colosso di Mountain View:

L’aggiornamento porta il numero di build UQ1A.240105.004 su tutti i Pixel dal 7 in poi e UQ1A.240105.002 sui Pixel 5 e 6. Per verificare se avete già ricevuto il relativo OTA vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti”.

Se invece non volete aspettare potete procedere all’installazione manuale del pacchetto OTA o della Factory Image scaricando la versione compatibile con il modello in vostro possesso tramite i link sottostanti.

