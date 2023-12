Il team di sviluppatori di Google continuare a dedicare preziose attenzioni alle applicazioni e servizi del colosso come dimostrata dalla recente tornata di aggiornamenti di app come Google Foto, Assistant, Keep, Gmail e Google Chat. Ebbene Big G non sta restando con le mani in mano in questi giorni e avrebbe avviato il rollout di alcune novità molto richieste per Google Meteo, YouTube Music e Google TV. Scopriamole insieme.

La nuova interfaccia di Google Meteo sbarca su tutti i dispositivi Android

Partiamo da Google Meteo e dalla novità che coinvolge tutti i possessori di dispositivi Android ovvero l’arrivo della nuova interfaccia del servizio su tutti i dispositivi non Pixel, siano essi smartphone, tablet o pieghevoli.

Introdotto nel mese di ottobre, il redesign di Google Meteo è stato disponibile in esclusiva sui Pixel con buona pace degli altri brand; un’esclusività durata fino a pochi giorni fa in cui i possessori di altri dispositivi Android ne hanno iniziato a segnalarne l’avvistamento.

Stando a quanto riportato in rete dagli utenti, la nuova interfaccia starebbe raggiungendo prima gli smartphone e pieghevoli Samsung; un dettaglio confermato anche dalle schermate sottostanti che ritraggono Google Meteo su un nostro Samsung Galaxy S21 che ha, peraltro, ottenuto il nuovo design in concomitanza con l’aggiornamento alla One UI 6 e Android 14.

Come si evince dagli screenshot l’interfaccia è identica a quella presente sui dispositivi Pixel dunque in linea con i canoni del Material You e con l’immancabile presenza della ranocchia del meteo. Le schede mostrano numerosi parametri quali Vento, Umidità, Indice UV, Pressione e Alba e tramonto, mentre è possibile anche consultare dettagli sulle Precipitazioni, Vento e Umidità di ora in ora.

Sui tablet e dispositivi pieghevoli rimarrà la stessa visualizzazione presente su Pixel Fold e Tablet con l’ormai classico layout a due colonne con le previsioni giornaliere visualizzate a sinistra.

Allo stato attuale Google Meteo continua a rimanere un servizio legato all’App Google e non un applicazione a sé stante come accade con le interfacce degli altri produttori, sebbene i recenti rumor abbiano confermato la volontà da parte di Google di rendere indipendente il servizio sotto forma di applicazione.

Per ottenere la nuova interfaccia di Google Meteo dovrete armarvi di pazienza e attenderne l’arrivo in quanto si tratta di una novità che arriva tramite l’abilitazione, lato server, di un flag da parte di Google.

YouTube Music accoglie alcune novità grafiche mentre si avvicina l’arrivo dei podcast

Spostiamoci ora su YouTube Music, il servizio di streaming musicale del colosso di Mountain View che punta a farsi spazio in un settore altamente competitivo. Nel mese di ottobre l’azienda aveva annunciato l’introduzione di alcune novità grafiche nel player musicale dell’app che puntavano a renderne l’estetica più moderna e appagante visivamente; nelle scorse ore un utente ha segnalato l’arrivo delle suddette novità postando alcuni screenshot sul subreddit dedicato dell’app.

Come si evince dalle schermate di seguito, le novità grafiche sono minime ma comunque degne di nota: lo sfondo perde la tinta unita per abbracciare un gradiente colorato che cambia in base alla cover dell’album ascoltato seppur rimanendo su tonalità scure mentre i tasti dedicati alla tracce successive, al testo della canzone e ai correlati perdono il menu dedicato in basso e vengono integrate nello sfondo stesso senza alcuna cornice o elemento grafico.

Come accennato le novità in questione non rappresentano di certo una rivoluzione grafiche ma contribuiscono a rendere l’applicazione più matura, coerente e appagante visivamente in un periodo in cui si appresta ad accogliere anche i podcast.

Google stessa, infatti, ha dichiarato di voler rendere YouTube Music il punto di riferimento per contenuti musicali e podcast confermando la volontà di accorpare questi ultimi all’app.

Una decisione ancora più controversa se sommata all’annuncio – avvenuto nel mese di settembre – della chiusura di Google Podcast nell’aprile del 2024. La chiusura di servizi da parte di Big G purtroppo è entrata, di fatto, nel palmares del colosso ormai tristemente noto per la chiusura e l’abbandono di progetti un tempo promettenti, basti pensare a Stadia e ai molti altri servizi che hanno subito la stessa sorte tanto da avere un sito web dedicato.

Per installare o aggiornare YouTube Music all’ultima versione disponibile vi basterà fare riferimento al badge sottostante grazie al quale sarete rimandati alla relativa pagina sul Google Play Store.

Miglioramenti alle prestazioni e all’interfaccia utente per Google TV

Ultimo protagonista della tornata odierna di aggiornamenti è Google TV il quale si appresta a introdurre migliorie alle prestazioni e all’interfaccia dell’app.

L’incremento delle prestazioni generali dell’app è dovuto a un’ottimizzazione del modo in cui Google TV utilizza la memoria RAM. Il colosso afferma infatti di aver “ottimizzato il modo in cui la schermata iniziale di Google TV carica le file di consigli” e precaricando i consigli stessi al fine di rendere più veloce l’operazione di scorrimento dei vari contenuti raccomandati e migliorare la fluidità generale del sistema.

Anche lo spazio di archiviazione, un punto critico soprattutto per Chromecast con Google TV, sembrerebbe oggetto di migliorie grazie ad alcune modifiche alla configurazione del dispositivo per ridurre le dimensioni delle app preinstallate inutilizzate o che vengono utilizzate occasionalmente.

Le novità all’interfaccia riguardano la scheda “Live” la quale adesso mostrerà due nuove sezioni: una sezione “Recenti“, che mostra tutti i canali visualizzati in streaming di recente e quella dedicata alle “Notizie locali“, la quale si avvarrà della geolocalizzazione per mostrare tutti i canali di notizie specifici della zona.

Il seguente aggiornamento è attualmente in fase di rilascio graduale e dovrebbe raggiungere un numero sempre più ampio di utenti nelle prossime settimane.

