L’ultima riprogettazione di Google Meteo, attualmente esclusiva dei dispositivi Google Pixel, introduce una nuova interfaccia utente, ma non è realmente un’app a sé stante, in quanto parte dell’App Google. Questa situazione sembra che stia per cambiare, poiché alcuni utenti Pixel hanno recentemente notato una nuova scorciatoia “Meteo” nel launcher delle app.

Il servizio meteo di Google sta per diventare un’app indipendente?

La nuova scorciatoia “Meteo” è apparsa nel cassetto delle app con un’icona circolare che raffigura il sole e una nuvola, ma l’icona sembra un po’ troppo piccola, probabilmente perché si tratta di una versione abbozzata dell’app. La stessa icona viene mostrata sulla schermata iniziale se si decide di aggiungerla, tuttavia è contrassegnata dal logo dell’App Google miniaturizzato.

Toccando l’icona o la scorciatoia si apre la nuova esperienza Meteo, mentre con una pressione prolungata si accede al menu Informazioni sull’app e ai widget per la Ricerca Google. L’icona dell’app meteo è stata notata su alcuni dispositivi Google Pixel che eseguono Android 14 (non QPR1).

Un approccio del genere ci permette di sperare che in futuro il servizio meteo di Google diventerà un’app indipendente con tutti i vantaggi del caso, come ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità più frequentemente e non solo con gli update dell’App Google.