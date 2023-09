Il colosso di Mountain View ha da poco annunciato che Google Podcasts terminerà nel 2024. L’azienda migrerà il servizio nella piattaforma YouTube Music che diventerà l’unica app e servizio di podcast di Google in futuro.

Google informa che renderà disponibile un semplice strumento di migrazione che consentirà di trasferire i propri abbonamenti esistenti da Google Podcasts a YouTube Music, dove sarà possibile aggiungere podcast tramite feed RSS, inclusi dei contenuti non attualmente ospitati da YouTube.

Per gli ascoltatori Google aggiunge che fornirà anche un’opzione di esportazione non YTM tramite file OPML delle iscrizioni ai programmi che sarà compatibile con altri lettori di podcast, mentre per i creatori YouTube consentirà i caricamenti RSS invece di richiedere una versione video.

La migrazione da Google Podcasts a YouTube Music sarà indolore?

Nelle prossime settimane e mesi Google raccoglierà feedback per rendere il processo di migrazione da Google Podcasts a YouTube Music il più semplice possibile. Non appena saranno pronti, la società metterà a disposizione gli strumenti di migrazione insieme alle linee guida su come funzionano.

Google fa sapere che per ora non cambierà nulla e che l’annuncio di oggi rappresenta l’impegno dell’azienda nell’essere trasparente con gli utenti comunicando loro i cambiamenti futuri.

La società afferma che nel 2024 aumenterà i investimenti nell’esperienza podcast su YouTube Music, inclusa la piena disponibilità globale prima della fine del 2023, al fine di rendere la sua piattaforma musicale una destinazione complessivamente migliore sia per i fan dei podcast che per i podcaster e annuncia che nei prossimi mesi condividerà molto altro su questa transizione.

