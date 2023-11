Giornata di aggiornamenti per diversi dispositivi Android, in particolare per quanto riguarda Samsung, OnePlus e ASUS: abbiamo Android 14 e One UI 6 in rollout per Samsung Galaxy A54 5G e novità in distribuzione per Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 4G Snapdragon, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active 3, ASUS Zenfone 8, OnePlus 9 e 9 Pro, OnePlus Nord N20 5G, OnePlus Nord N30, OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord CE 3 5G. Scopriamo insieme tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy A54 5G

Apriamo con Samsung Galaxy A54 5G, che a partire dagli Stati Uniti sta iniziando a ricevere One UI 6 e Android 14. L’aggiornamento A546USQU5BWK4 porta con sé tantissime novità che vanno a migliorare le possibilità di personalizzazione, ma anche l’efficienza energetica dello smartphone e diversi altri aspetti. Tra i principali cambiamenti della One UI 6, il produttore cita i seguenti:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

La distribuzione non ha ancora toccato l’Italia (nonostante come tempistiche dovremmo esserci), ma siamo sicuri che nel giro di qualche giorno al massimo potremo assaggiare anche noi la nuova release del robottino. Come abbiamo visto qualche ora fa, nei prossimi giorni saranno diversi i dispositivi Samsung ad aggiornarsi.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e S20 FE

Restiamo su Samsung e proseguiamo con Galaxy Z Fold4, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20 FE, per i quali sono in distribuzione le patch di sicurezza di novembre 2023. Come abbiamo visto nel consueto bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, queste ultime portano la correzione a più di 60 vulnerabilità, alcune delle quali contrassegnate come di livello critico: la maggior parte delle correzioni riguarda il sistema operativo a livello generale (CVE), ma ce ne sono alcune di più specifiche lato Samsung (SVE).

Samsung Galaxy Z Fold4 sta ricevendo in Europa il firmware F936BXXS4DWJ2, la serie Galaxy S20 sta accogliendo sempre nel Vecchio Continente il firmware G98*BXXSIHWJD, mentre Galaxy S20 FE 4G Snapdragon sta ricevendo in Italia la versione G780GXXS7EWJ8 a distanza di qualche giorno dal fratello Exynos. In tutti i casi non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non qualche bugfix e miglioramento di stabilità generico. Purtroppo solo il pieghevole riceverà Android 14 e One UI 6.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S6 Lite e Tab Active 3

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy Tab S6 Lite e Galaxy Tab Active 3: il primo sta accogliendo il firmware P610XXS4FWK1 a partire da alcuni Paesi dell’America Latina, il secondo coinvolge alcuni Paesi europei (Italia compresa) con la versione T575XXS7EWK1.

Anche qui sono state integrate le patch di sicurezza di novembre 2023 con la correzione a più di 60 vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico. Non sembrano essere state incluse ulteriori novità, se non qualche perfezionamento nella stabilità generale del sistema. Purtroppo nessuno dei due tablet potrà contare sull’aggiornamento ad Android 14 e One UI 6, come potete verificare nel nostro listone.

Novità aggiornamento ASUS Zenfone 8

Cambiamo marchio perché sono in distribuzione novità anche per ASUS Zenfone 8 con la versione 33.0210.0210.326. Il download richiesto è di circa 150 MB, ma non sembrano essere state introdotte novità a livello di funzionalità. Il changelog diffuso dal produttore taiwanese cita soltanto le patch di sicurezza di ottobre 2023, anche se è possibile che siano stati integrati altri miglioramenti generici e bugfix.

Purtroppo ASUS Zenfone 8 non dovrebbe ricevere Android 14, ma questo probabilmente già lo sapevate.

Novità aggiornamenti OnePlus 9, 9 Pro, OnePlus Nord N30, N20 e N10

Passiamo a OnePlus perché sono in rollout alcune novità per OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N20 e OnePlus Nord N30 sul canale stabile. Tutti e cinque gli smartphone stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di novembre 2023 e poco altro. Più precisamente:

OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano con le versioni LE2111_13.1.0.592(EX01) e LE2121_13.1.0.592(EX01) a partire dall’India

OnePlus Nord N10 5G si aggiorna con la versione 11.0.16.BE89BA in Europa

OnePlus Nord N20 si aggiorna con la versione CPH2459_11.C.17 a partire dagli Stati Uniti

OnePlus Nord N30 si aggiorna con la versione CPH2513_13.1.0.622(EX01) a partire dagli Stati Uniti

I changelog non parlano di altre novità, quindi dovrebbe trattarsi esclusivamente di update di sicurezza.

Novità aggiornamento beta OnePlus Nord CE 3 5G

Restiamo in casa OnePlus perché c’è un altro smartphone che entra a far parte del programma di test aperto di Android 14. Stiamo parlando di OnePlus Nord CE 3 5G, che accoglie in queste ore la OxygenOS 14 Open Beta 1 con tante novità, tra le quali possiamo citare il nuovo File Dock, il migliorato Aquamorphic Design (rinnovato anche con suonerie e suoni), una nuova schermata Always-On Display e passi avanti per quanto riguarda sicurezza e privacy.

Per il momento il programma beta è aperto solo agli utenti indiani e risulta limitato a 5000 aderenti. OnePlus avvisa che il sistema potrebbe risultare instabile e offrire qualche bug, ma del resto è perfettamente comprensibile.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Galaxy Tab S6 Lite, Tab Active 3, ASUS Zenfone 8, OnePlus 9 e 9 Pro, OnePlus Nord N10, N20 e N30 e OnePlus Nord CE 3 5G

Per cercare aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Tab S6 Lite e Galaxy Tab Active 3 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per verificare su ASUS Zenfone 8 dovete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Per controllare l’arrivo di nuovi update su OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N20 e OnePlus Nord N30 potete invece seguire “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Come detto, OxygenOS 14 Open Beta 1 per OnePlus Nord CE 3 5G è per ora disponibile solo in India: per ulteriori dettagli potete fare riferimento al forum ufficiale della casa cinese.

