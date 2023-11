Giornata di aggiornamenti quella di oggi, con diversi smartphone Android che stanno accogliendo nuovi firmware: si parte da Sony Xperia 1 V, che sta ricevendo Android 14, e si passa a Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A03s, Galaxy A21s e Galaxy M01, ma ci sono novità anche per Motorola Razr+ e per OnePlus 10R. Andiamo insieme a scoprire tutti i cambiamenti in distribuzione.

Novità aggiornamento Android 14 per Sony Xperia 1 V

Partiamo dall’aggiornamento più consistente: Sony Xperia 1 V sta ricevendo l’update ad Android 14 ed è uno dei primi smartphone a farlo. La nuova release del robottino è stata lanciata appena il mese scorso da Google per i suoi Pixel, e solo pochi prodotti di “terze parti” si sono già adeguati (tra cui la serie Samsung Galaxy S23). L’annuncio è arrivato direttamente da Sony, che ha spiegato come l’aggiornamento ad Android 14 abbia portato su Xperia 1 V nuove funzionalità fotografiche in parte prese da Xperia 5 V.

Con la nuova versione lo smartphone può contare su una modalità Bokeh migliorata, che consente di sfocare lo sfondo del soggetto in primo piano in modo più simile alle fotocamere professionali. Tale modalità è disponibile anche sulle lunghezze focali di 24 mm e 48 mm. In più Sony parla dell’integrazione dell’app Video Creator, che consente la creazione rapida di brevi filmati con funzionalità di editing avanzate (anche audio), utili per quando si devono creare contenuti da condividere sui social. Sono state poi introdotte nuove scorciatoie e nuove possibilità di personalizzazione per la schermata di blocco, che possiamo scoprire grazie a questi screenshot condivisi da Mishaal Rahman.

L’aggiornamento è in distribuzione in Europa con la versione 67.1.A.2.112 e richiede un download di circa 1,3 GB.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy A03s, A21s e M01

Passiamo a Samsung perché sono in distribuzione aggiornamenti anche per Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A03s, Galaxy A21s e Galaxy M01. Purtroppo ancora niente Android 14 stabile per i flagship 2021 (la One UI 6 è tuttora in beta ed è uscita in versione stabile solo per i Galaxy S23), ma arrivano le patch di sicurezza di novembre 2023. L’update è in distribuzione in Europa con i firmware G99*BXXS9EWJO: oltre ai soliti perfezionamenti di stabilità, le novità includono le correzioni di sicurezza delle più recenti patch, descritte nel consueto bollettino diffuso da Samsung. Secondo quest’ultimo sono state integrate 65 correzioni in tutto, di cui 5 contrassegnate come critiche.

Aggiornamenti simili per Samsung Galaxy A03s, Galaxy A21s e Galaxy M01: anche per questi ultimi sono in rollout le patch di sicurezza di novembre 2023, rispettivamente con i firmware A037USQU6DWJ3 (a partire dagli Stati Uniti), A217FXXSADWI1 (a partire dall’India) e M015GXXU5CWI1. Le correzioni sono sostanzialmente le stesse citate qui sopra, e non sembrano essere accompagnate da ulteriori novità rilevanti.

Novità aggiornamento Motorola Razr+

Motorola Razr+ si aggiorna con la build T2TZ33.18-75-4, ma non integra patch di sicurezza più recenti (restano quelle di settembre 2023): l’update porta bugfix, miglioramenti di stabilità e la nuova app Moto Unplugged che abbiamo già visto sul fratello minore Motorola Razr. Si tratta di un’applicazione pensata per aiutare gli utenti a concentrarsi in determinati momenti della giornata, con un funzionamento simile alla modalità Focus di Android: permette di impostare limiti nell’utilizzo di determinate applicazioni, oppure di mettere in pausa o limitare le notifiche per evitare distrazioni.

L’aggiornamento di Motorola Razr+ porta anche l’app Moto Connect, pensata per sfruttare rapidamente la funzione Ready For su uno schermo esterno, e qualche cambiamento nella UI della My UX: nella schermata delle app recenti fa capolino un tasto persistente per chiudere tutte le app e una funzione per “bloccare” alcune app ed evitarne la chiusura; in più è disponibile una nuova opzione per abilitare una notifica che avvisi quando la ricarica del dispositivo risulta lenta (riguarda la ricarica wireless). L’update è attualmente in distribuzione, ma potrebbe volerci qualche giorno per vederlo in tutti i mercati in cui lo smartphone è stato commercializzato.

Novità aggiornamento OnePlus 10R

Chiudiamo cone OnePlus 10R, che entra a far parte del programma beta di Android 14 e riceve la OxygenOS 14 Open Beta 1. Gli utenti che aderiranno al programma di test potranno dunque sperimentare per primi le novità della nuova release: si parte come spesso capita dall’India, con un limite di 5000 partecipanti. Il changelog dell’aggiornamento è simile a quello visto in queste settimane su altri modelli della casa cinese:

Migliorata la funzione Clone Phone per consentire una verifica più rapida del nuovo dispositivo e la migrazione dei dati

Migliorato il servizio cloud di Google Foto

Migliorata la stabilità generale del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni

Aggiunto il supporto per frequenze di aggiornamento specifiche delle app per migliorare l’esperienza utente

Aggiornato il design Aquamorphic con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza più confortevole

Aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema

Aggiunta una schermata Always On Display per il monitoraggio delle emissioni di carbonio evitate con gli spostamenti a piedi

Naturalmente potrebbero insorgere alcuni problemi di stabilità e qualche bug, soprattutto visto che si tratta della prima versione Open Beta.

Come aggiornare Sony Xperia 1 V, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A03s, Galaxy A21s, Galaxy M01, Motorola Razr+ e OnePlus 10R

Per aggiornare via OTA Sony Xperia 1 V potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Per controllare l’arrivo del nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A03s, Galaxy A21s e Galaxy M01 potete andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su Motorola Razr+ il percorso è invece “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Per provare la Open Beta di OxygenOS 14 per OnePlus 10R dovete aderire al programma di test (partito dall’India) e seguire le istruzioni fornite dalla casa cinese.

