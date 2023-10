Restano solo poche ore per approfittare degli ultimi sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon, l’evento di due giorni proposto come “Prime Day autunnale”. Le proposte ancora valide sono parecchie e saranno disponibili solo fino alle 23:59 di oggi, 11 ottobre 2023, salvo esaurimento scorte. Tra le offerte abbiamo ancora smartphone, tablet Android, accessori e tanto altro, per cui abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori tuttora a disposizione da non perdere.

Le migliori offerte Amazon ancora disponibili in scadenza

Amazon dedica una o più giornate all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Lo scorso anno il colosso dell’e-commerce decise di proporre un secondo evento durante l’autunno, e la cosa dev’essere stata apprezzata perché Amazon ha pensato di fare qualcosa di simile: come abbiamo visto, quest’anno ha scelto di cambiare nome all’evento, denominandolo Festa delle Offerte Prime di Amazon.

Anche in questo caso le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Gli sconti sono partiti alla mezzanotte tra il 9 e il 10 ottobre e termineranno tra poche ore, alle 23:59 di oggi, 11 ottobre 2023. Tante offerte sono andate già esaurite, ma diverse proposte interessanti risultano tuttora valide: proprio per questo abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori di cui approfittare, soprattutto se state cercando un nuovo dispositivo Android (ma non solo). Si tratta in tanti casi di prezzi da minimo storico per il sito.

Abbiamo scelto prodotti di fascia alta, ma anche dispositivi dal prezzo più alla portata di tutti, tra smartphone, tablet e persino qualche accessorio:

In aggiunta possiamo segnalarvi un paio di accessori a prezzo particolarmente scontato. Il primo è Motorola MA1, un dongle utile per sfruttare Android Auto wireless sulle auto che nativamente supportano solo la versione con cavo. Lo abbiamo apprezzato nella nostra recensione e viene proposto a 69,99 euro anziché 89,99 euro: visto che è molto raro trovarlo in sconto, potreste volerne approfittare.

In più, se state cercando un caricabatterie affidabile, magari perché avete acquistato un nuovo smartphone che ne è sprovvisto in confezione, potete optare per il modello Samsung da 25 W (EP-TA800N) con porta USB Type-C. Potete acquistarlo al super prezzo di 6,99 euro cliccando sul link qui in basso:

Questa era dunque una selezione delle migliori offerte ancora valide durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Le proposte qui sopra potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle ultime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero a questo punto essere molto limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon potete seguire i link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech e Prezzi.casa per non perdervi le migliori offerte del momento, durante questi eventi e non solo.

Offerte per categoria

Festa delle Offerte Prime: ecco i nostri consigli

