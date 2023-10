Prende il via oggi l’attesa Festa delle Offerte Prime di Amazon, un evento simile al Prime Day autunnale che abbiamo visto lo scorso anno. Gli sconti sono tantissimi e sono validi per oggi, 10 ottobre 2023, e per domani, 11 ottobre 2023: tra le offerte spiccano in un bel numero le proposte riguardanti i tablet Android, quindi andiamo a scoprirle insieme.

Tanti sconti sui tablet Android con la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Come probabilmente saprete, solitamente Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Lo scorso anno il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno: quest’anno ha scelto di fare sostanzialmente lo stesso, ma ha cambiato nome all’evento. Diamo dunque il benvenuto alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, disponibile il 10 e l’11 ottobre 2023.

Anche in questo caso le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una bella quantità di tablet Android di vari marchi, tra i quali spiccano soprattutto Samsung, OPPO e Lenovo. Le offerte partono dalla fascia premium con dispositivi come Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S9+, e spaziano un po’ per tutte le fasce di prezzo, arrivando a prodotti poco sopra i 100 euro.

Ecco gli sconti delle Offerte della Festa Prime di Amazon riguardanti i tablet Android:

Le offerte qui sopra potrebbero subire variazioni di prezzo nel corso dell'evento, oppure andare esaurite nel giro di pochi minuti. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non attendere troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all'altro.

