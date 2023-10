Fino alle 23:59 di domani, mercoledì 11 ottobre 2023, la Festa delle Offerte Prime, una sorta di secondo Prime Day autunnale proposto da Amazon a tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime, consente di acquistare in offerta tantissimi prodotti, molti dei quali sono prodotti tecnologici.

Nel marasma dei prodotti tech in offerta, c’è una vasta gamma di soluzioni a meno di 20 euro, tra cover, caricabatterie, accessori vari e molto molto altro. Ecco alcuni consigli in tal senso.

Festa delle Offerte Prime: tanti accessori a meno di 20 euro

Amazon ha voluto raddoppiare il Prime Day, proponendo in autunno una nuova occasione agli abbonati Prime per fare acquisti, con sconti anche piuttosto interessanti, su una vasta gamma di prodotti. Tra questi rientrano anche molti accessori tech, proposti a meno di 20 euro, focus di questo articolo.

Prima di partire con i prodotti tech a meno di 20 euro andremo a segnalarvi, suddivisi per categoria ed elencati in ordine decrescente di prezzo, vi lasciamo i link a due articoli, uno sugli smartphone Android e l’altro sulla tecnologia in generale (prodotti selezionati tra quelli in offerta durante la Festa delle Offerte Prime), che abbiamo pubblicato nelle ultime ore.

Cover Spigen/Caseology/Cyrill in offerta sotto ai 20 euro

Spigen, assieme ai suoi sub-brand Caseology e Cyrill, realizza cover di buona qualità per la maggior parte di smartphone, Android o iOS che siano. Per la Festa delle Offerte Prime, l’azienda propone molti dei suoi accessori in sconto a meno di 20 euro. Ecco solo alcuni esempi:

Selezione di cover Spigen sotto ai 20 euro per la Festa delle Offerte Prime

Caricabatterie in offerta sotto ai 20 euro

Passiamo ai caricabatterie in offerta a meno di 20 euro per la Festa delle Offerte Prime. Tra quelli che vi segnaliamo, spicca il caricabatterie rapido (a 25 W) di Samsung, in offerta a un prezzo pazzesco, ma ci sono anche altre soluzioni di qualità.

Caricabatterie sotto ai 20 euro per la Festa delle Offerte Prime

Altri prodotti in offerta sotto ai 20 euro

Al netto di queste due macro-categorie, ci sono tantissimi altri prodotti tech in offerta su Amazon a meno di 20 euro per la Festa delle Offerte Prime. Tra questi troviamo cuffie, lo speaker Amazon Echo Pop e alcuni power bank.

Tutti i prodotti sotto ai 20 euro per la Festa delle Offerte Prime

Altre informazioni sulla Festa delle Offerte Prime

Gli accessori a meno di 20 euro costituiscono solo una minima parte dei prodotti in offerta per la Festa delle Offerte Prime 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 11 ottobre 2023, e sono esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime.

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta della Festa delle Offerte Prime, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Potrebbero interessarti anche: Power Bank per tutte le tasche: ecco i migliori questo mese e Migliori cuffie in-ear di questo mese: ecco i nostri consigli