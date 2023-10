Tra poche ore, per la precisione allo scoccare della mezzanotte di martedì 10 ottobre 2023, parte la Festa delle Offerte Prime, una sorta di secondo Prime Day autunnale proposto da Amazon a tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime.

Saranno due giorni di offerte su gran parte del catalogo del colosso dell’e-commerce, tra tanta tecnologia (con smartphone, tablet, computer, dispositivi per la smart home) e molto molto altro. In questo articolo vi diamo i nostri consigli, sia per non arrivare impreparati che per non perdervi nemmeno un’offerta.

La Festa delle Offerte Prime sta per iniziare

Lo scorso 18 settembre, Amazon ha annunciato ufficialmente la Festa delle Offerte Prime, un nuovo appuntamento con le offerte dedicato agli abbonati Amazon Prime che giunge a circa tre mesi di distanza dal Prime Day estivo che si è svolto a luglio.

Cambia il nome ma non cambia la sostanza: alla mezzanotte di martedì 10 ottobre 2023 prenderanno il via le offerte che, salvo esaurimento scorte, procederanno fino alle 23:59 del giorno dopo, mercoledì 11 ottobre 2023. Tra le categorie di prodotti che saranno coinvolte nella tranche di offerte dell’evento, figurano elettronica, moda, casa, cucina, articoli per animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

Noi di TuttoAndroid.net, TuttoTech.net e Tutto.tv seguiremo la Festa delle Offerte Prime e vi terremo aggiornati, già a partire dalla mezzanotte, tramite articoli sui nostri portali con protagoniste le offerte più interessanti che verranno proposte da Amazon.

I nostri consigli per non perdervi nemmeno un’offerta

Per non farvi trovare impreparati, dunque, è necessario innanzitutto essere abbonati ad Amazon Prime: qualora non siate abbonati, potete farlo ora per ricevere 30 giorni gratis, che diventano 90 giorni gratis qualora siate studenti (registrandovi con la vostra mail universitaria).

Abbonati ad Amazon Prime e ricevi 30 giorni gratis

Abbonati ad Amazon Prime da studente e ricevi 90 giorni gratis

Altri consigli utili in vista della Festa delle Offerte Prime

Fatto ciò, come anticipato, sui nostri portali pubblicheremo tante news dedicate alle migliori offerte ma, per non perdervene nemmeno una, il nostro consiglio è quello di seguirci sul nostro canale Telegram “Migliori Offerte Tech – Prezzi.Tech” (qua il link per iscrivervi): su questo canale pubblichiamo, quotidianamente, le migliori offerte sulla tecnologia che troviamo in giro per il Web; in questi due giorni, ce ne saranno veramente tantissime.

