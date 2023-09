La rivoluzione delle schede SIM virtuali (eSIM) sta per arrivare anche in casa Fastweb. L’operatore arancione si appresta infatti a introdurre la possibilità di attivare il proprio numero di cellulare direttamente su eSIM, senza più la necessità di una SIM fisica. Scopriamo insieme i dettagli di questa novità che segnerà un ulteriore passo verso la smaterializzazione delle nostre linee telefoniche.

Un breve ripasso su cosa sono e come funzionano le eSIM

Ma cos’è una eSIM? Prima di addentrarci nello specifico dell’offerta Fastweb, facciamo un piccolo ripasso su cosa sono e come funzionano le eSIM. Si tratta di schede SIM virtuali, incorporate direttamente all’interno di dispositivi compatibili tramite un apposito chip che consente di attivare il proprio numero telefonico senza dover inserire fisicamente una SIM nello smartphone. L’attivazione avviene invece scaricando un profilo digitale attraverso la scansione di un QR code (qui la guida su come leggerli con lo smartphone).

I vantaggi sono molteplici: innanzitutto la comodità di non dover più maneggiare una SIM fisica; inoltre, la possibilità di passare da un dispositivo all’altro semplicemente rimuovendo e reinstallando il profilo; e infine benefici per l’ambiente, essendo le eSIM completamente digitali. Già diversi operatori in Italia propongono eSIM, da TIM a Vodafone, WINDTRE, Iliad e altri ancora. Ora tocca a Fastweb.

Disponibilità e costi delle eSIM Fastweb

Stando alle informazioni trapelate in queste ore, Fastweb consentirà presto di attivare le proprie offerte mobile su eSIM. Sarà possibile sia per nuove attivazioni che per clienti già attivi che volessero passare da SIM fisica a eSIM.

Tuttavia, almeno inizialmente, le eSIM Fastweb saranno disponibili solo presso i negozi dell’operatore. Non sarà dunque possibile, per ora, né attivare online un’offerta con eSIM né richiedere la sostituzione da remoto. Sarà necessario recarsi in un punto vendita; qui i clienti riceveranno un voucher con QR code da scansionare per installare il profilo eSIM sul proprio dispositivo.

Fastweb specifica che per una sostituzione da SIM a eSIM non saranno previsti costi aggiuntivi. Diverso il discorso per il rifacimento del QR code nel caso questo venga rigenerato troppe volte: dopo un totale di 6 rigenerazioni, infatti, ne sarà necessario uno nuovo al costo di 14,99 euro.

Limitazioni nell’utilizzo della eSIM Fastweb

La eSIM Fastweb presenterà alcune limitazioni sulla possibilità di riutilizzo del QR code ricevuto in fase di attivazione. In particolare, come anticipato poco sopra, il codice potrà essere rigenerato gratuitamente solo per 5 volte dopo il primo utilizzo.

Ciò significa che sarà possibile spostare liberamente la propria eSIM da uno smartphone all’altro per un massimo di 5 cambi di dispositivo; superati i 5 passaggi, servirà come detto un nuovo QR code a pagamento. Questa limitazione è pensata per evitare abusi nella condivisione della stessa eSIM tra più utenti.

Cosa cambia rispetto alle SIM fisiche di Fastweb

L’introduzione delle eSIM non intaccherà le caratteristiche delle offerte mobile di Fastweb. I bundle di minuti, SMS e Giga inclusi resteranno invariati; l’unica differenza starà appunto nel supporto fisico della SIM.

Da segnalare come le nuove SIM Fastweb siano già da tempo prodotte in formato eco-sostenibile, con ampio utilizzo di plastica riciclata. Le eSIM rappresentano quindi un ulteriore passo avanti in termini di riduzione dell’impatto ambientale.

Sotto il profilo della rete, le linee Fastweb si appoggiano a quella di TIM (2G e 4G) e WINDTRE (5G compreso). Le nuove attivazioni e passaggi a eSIM saranno abilitate direttamente su rete WINDTRE, così da garantire fin da subito accesso alle migliori performance, 5G incluso (per i dispositivi compatibili).

Dispositivi compatibili

Che si scelga di attivare un nuovo numero o di trasformare la propria SIM già attiva in eSIM, sarà necessario possedere uno smartphone compatibile. Al momento sono relativamente pochi i cellulari che supportano nativamente le eSIM, sebbene si preveda una rapida diffusione nel corso dei prossimi anni.

Tra i principali modelli attualmente compatibili citiamo iPhone XS e successivi per quanto riguarda Apple; sul fronte Android, invece, troviamo diversi dispositivi di fascia alta di Samsung, Google Pixel, Motorola e altri. Per brevità non elencheremo tutti i dispositivi compatibili; vi invitiamo a verificare in autonomia se il vostro smartphone supporta l’utilizzo delle eSIM.

In ogni caso, prima di procedere con l’attivazione di una eSIM Fastweb sarà opportuno verificare la compatibilità del proprio smartphone sul manuale e sul sito ufficiale del produttore, oppure potete fare un rapido controllo nella sezione relativa alle schede tecniche del nostro sito che trovate a questo indirizzo.

Quando arriveranno le eSIM Fastweb

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per il lancio delle eSIM Fastweb, tuttavia dalle indiscrezioni trapelate il debutto sembra molto vicino, potenzialmente già nei prossimi giorni di settembre, salvo imprevisti dell’ultimo minuto.

Non resta dunque che monitorare le comunicazioni ufficiali dell’operatore per scoprire tutti i dettagli di questa attesa novità che consentirà agli utenti Fastweb di provare la comodità e flessibilità delle schede virtuali eSIM.

