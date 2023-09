Brutte notizie per alcuni clienti Fastweb Mobile, l’operatore ha infatti annunciato nella giornata odierna l’arrivo di una serie di rimodulazioni che andranno a coinvolgere diverse offerte tariffaria di rete mobile; le rimodulazioni comporteranno, come accade sempre con più frequenza, anche un aumento del canone mensile da corrispondere alla società. Vediamo insieme qualche dettaglio.

A partire dal 1° ottobre aumenti fino a 5 euro al mese per alcuni clienti Fastweb Mobile

Le modifiche unilaterali dei contratti di telefonia mobile interessati avranno luogo a partire dal 1° ottobre prossimo venturo, il costo mensile delle offerte tariffarie di alcuni clienti aumenterà in un range compreso tra 0,05 euro e 4,95 euro in base all’offerta, contestualmente per alcuni piani tariffari l’operatore ha previsto un aumento dei dati mobili dell’offerta, da un minimo di 50 GB al mese in più fino ad un massimo di 300 GB al mese in più.

Fastweb giustifica l’arrivo delle suddette rimodulazioni come già aveva fatto in altre occasioni, imputandole alle condizioni marcoeconomiche attuali:

E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile.

A partire dalla giornata odierna dunque tutti i clienti interessati verranno contattai dall’operatore tramite SMS o con una comunicazione in fattura o nell’area personale del sito ufficiale; di seguito riportiamo l’elenco di alcune delle offerte coinvolte dalle rimodulazioni:

Famiglia con range di aumento mensile da 0,05 euro a 1,55 euro;

con range di aumento mensile da 0,05 euro a 1,55 euro; Fast Friends con range di aumento mensile da 0,05 euro a 2,55 euro;

con range di aumento mensile da 0,05 euro a 2,55 euro; Fastweb Mobile con range di aumento mensile da 2 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 2 euro a 4 euro; Fastweb Mobile Full Archetipale con range di aumento mensile da 0,05 euro a 4,95 euro;

con range di aumento mensile da 0,05 euro a 4,95 euro; Fastweb Mobile Light con range di aumento mensile da 1 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 1 euro a 4 euro; Fastweb Mobile Ver2 con range di aumento mensile da 1 euro a 4,43 euro;

con range di aumento mensile da 1 euro a 4,43 euro; Fastweb Mobile Ver3 con range di aumento mensile da 2 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 2 euro a 4 euro; Fastweb Mobile Voce con range di aumento mensile da 2 euro a 3 euro;

con range di aumento mensile da 2 euro a 3 euro; Fastweb NeXXt Mobile con range di aumento mensile da 0,83 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 0,83 euro a 4 euro; Fastweb NeXXt Mobile Mini con range di aumento mensile da 1 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 1 euro a 4 euro; Fastweb NeXXt Mobile Unlimited con range di aumento mensile da 2 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 2 euro a 4 euro; Mobile 100 con range di aumento mensile da 2,07 euro a 4,92 euro;

con range di aumento mensile da 2,07 euro a 4,92 euro; Mobile 250 con range di aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro;

con range di aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro; Mobile 500 con range di aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro;

con range di aumento mensile da 1,09 euro a 4,92 euro; Mobile 700 con range di aumento mensile da 1 euro a 4,17 euro;

con range di aumento mensile da 1 euro a 4,17 euro; Mobile Base con range di aumento mensile da 2,05 euro a 4,49 euro;

con range di aumento mensile da 2,05 euro a 4,49 euro; Mobile Entry con range di aumento mensile da 4 euro a 4,92 euro;

con range di aumento mensile da 4 euro a 4,92 euro; Mobile Freedom con range di aumento mensile da 0,71 euro a 4,43 euro;

con range di aumento mensile da 0,71 euro a 4,43 euro; Mobile Freedom 10GB con range di aumento mensile da 1 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 1 euro a 4 euro; Mobile Freedom Smartphone Edition con range di aumento mensile da 1,14 euro a 4,95 euro;

con range di aumento mensile da 1,14 euro a 4,95 euro; Mobile Freedom Special con range di aumento mensile da 1 euro a 2 euro;

con range di aumento mensile da 1 euro a 2 euro; Mobile Fuel con range di aumento mensile da 1,09 euro a 3,52 euro;

con range di aumento mensile da 1,09 euro a 3,52 euro; Mobile Giga con range di aumento mensile da 0,05 euro a 4 euro;

con range di aumento mensile da 0,05 euro a 4 euro; Mobile Smartphome con range di aumento mensile da 3,95 euro a 4,95 euro.

con range di aumento mensile da 3,95 euro a 4,95 euro. Mobile Voce con range di aumento mensile da 0,05 euro a 4,43 euro;

con range di aumento mensile da 0,05 euro a 4,43 euro; Mobile Voce con Smartphone a rate con range di aumento mensile da 2 euro a 4,95 euro.

Come di consueto, trattandosi di modifiche unilaterali, gli utenti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso gratuito (o passare ad altro operatore) entro il 15 novembre 2023, con una delle seguenti modalità:

inviando una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”

inviando una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”

recandosi in un punto vendita Fastweb

contattando il Servizio Clienti

tramite MyFastweb specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere