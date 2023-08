Quella di oggi si rivela una giornata interessante per quanto riguarda gli aggiornamenti software. Ancora una volta c’è di mezzo Samsung, che non solo parte con la distribuzione delle ultime patch di sicurezza per Galaxy A34 5G, ma lancia una nuova beta (la quinta) di One UI 5 Watch per Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. Si aggiunge Xiaomi, che in queste ore ha rilasciato la terza beta della MIUI 14 basata su Android 14 per alcuni suoi dispositivi.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A34 5G

Iniziamo dall’aggiornamento partito dall’America Latina e in arrivo in questi giorni anche in Italia per Samsung Galaxy A34 5G. Dopo aver iniziato la distribuzione per alcuni suoi smartphone di fascia alta, tra i quali le serie Galaxy S23 e Galaxy S22, il produttore rilascia le patch di sicurezza di agosto 2023 per il suo dispositivo di fascia media. Il firmware in rollout è il A346MUBS3AWH1 e non sembra integrare grosse novità: il changelog cita soltanto miglioramenti di sicurezza e di stabilità. Si rimane alla One UI 5.1 (la 5.1.1 arriverà tra qualche giorno).

Come abbiamo visto, le patch di questo mese portano la correzione a 2 vulnerabilità di livello critico, a 50 di grado alto e a 1 di grado moderato (CVE), oltre a 19 SVE (Samsung Vulnerability and Exposures). Non si tratta di un aggiornamento corposo come quello della prima beta della One UI 6.0 con Android 14, ma risulta comunque importante.

Quinta beta di One UI 5 Watch per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5

Cambiamo genere di dispositivo con Samsung Galaxy Watch4, Watch4 Classic, Watch5 e Watch5 Pro. Gli smartwatch Wear OS lanciati nel 2021 e nel 2022 accolgono la quinta beta della One UI 5 Watch, con la versione ZWH3: le novità non sono molte, ma comprendono la soluzione a un errore dello stato della ricarica nel pannello rapido, a un problema con la connessione Wi-Fi e a un errore con la sincronizzazione delle watchface.

Samsung aveva promesso di rilasciare la versione stabile per le serie Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5 dopo il lancio di Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic (che escono già aggiornati): ufficialmente, il debutto di questi ultimi avverrà domani, 11 agosto 2023, quindi non dovrebbe mancare troppo alla vera e propria One UI 5 Watch. La quinta beta arriva a distanza di un paio di mesi dalla prima.

Terza beta di MIUI 14 con Android 14 per Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi Pad 6

Restiamo sempre sulle beta con il nuovo aggiornamento in arrivo per Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi Pad 6. I tre dispositivi stanno ricevendo in Cina la terza beta della MIUI 14 basata su Android 14, con qualche novità interessante: oltre a integrare le patch di sicurezza di giugno 2023, la casa cinese ha migliorato e velocizzato le animazioni, la UI e la UX, e ha introdotto l’ultima build di Android 14 stesso.

Un ulteriore passo in avanti in previsione del rilascio della versione stabile della MIUI 14 e di Android 14. Vi ricordiamo che Google deve ancora rilasciare il sistema operativo per i suoi Google Pixel: attualmente siamo alla quarta beta per la casa di Mountain View.

Come aggiornare Samsung Galaxy A34 5G e installare le beta su Galaxy Watch4, Galaxy Watch5, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi Pad 6

Per verificare l’arrivo di un aggiornamento su Samsung Galaxy A34 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Purtroppo, noi utenti italiani non possiamo aderire ai programmi beta della One UI 5 Watch di Samsung e della MIUI 14 di Xiaomi. Nel primo caso è riservato a Stati Uniti e Corea del Sud, nel secondo alla Cina. Per gli smartwatch è necessario passare dall’app Samsung Members, in modo simile ai programmi di test per gli smartphone.

