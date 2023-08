Samsung ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di agosto 2023 una settimana fa, ma come di consueto l’azienda non ha pubblicato immediatamente quali vulnerabilità sono state risolte con le nuove patch per motivi di sicurezza.

Oggi il colosso coreano ha pubblicato il registro delle modifiche dell’aggiornamento rilasciando il suo bollettino sulla sicurezza di agosto 2023.

Ecco le vulnerabilità risolte da Samsung con la patch di agosto 2023

La patch di questo mese corregge 2 problemi di sicurezza classificati come “critici”, 50 vulnerabilità di grado “alto” e 1 CVE di grado “moderato”, inoltre aggiunge 5 correzioni di sicurezza incluse anche nelle precedenti patch mensili. La patch di sicurezza di agosto 2023 risolve anche 19 difetti di sicurezza di tipo SVE (Samsung Vulnerability Items).

La società ha rilasciato l’aggiornamento per Samsung Galaxy S20 FE, le serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold3 e Z Fold4, nonché Galaxy Z Flip3 e Z Flip4, la serie Samsung Galaxy S22 e Galaxy Note 20, oltre Galaxy A34 e Galaxy A54.

Molti altri dispositivi Samsung, in particolare quelli idonei per gli aggiornamenti a cadenza mensile, riceveranno la patch di sicurezza di agosto 2023 nei prossimi giorni e settimane.

Nel frattempo l’azienda ha reso disponibile l’interfaccia One UI 6.0 beta con Android 14 per la serie Samsung Galaxy S23.

