Dopo aver provato Samsung Galaxy A54 è ora il momento di passare al fratello minore Samsung Galaxy A34, un prodotto che si propone come alternativa più a buon mercato, senza però andare a lesinare troppo sulla qualità. Un compromesso, certo, ma che grazie ad una buona scheda tecnica riuscirà a soddisfare le esigenze degli utenti, scopriamolo nella nostra recensione completa.

Unboxing Samsung Galaxy A34

Nella confezione non troverete altro che il cavetto Type-C – Type-C per la ricarica e scambio dati e la spilla per estrarre il cassetto SIM/MicroSD. Dotazione quindi minimale che di più sarebbe impossibile.

Video recensione Samsung Galaxy A34

Design e Ergonomia

Il Samsung Galaxy A34 è una variante più economica del Samsung Galaxy A54, tuttavia, a livello di qualità percepita, non si discosta troppo dal fratello maggiore. La parte posteriore e il frame sono in plastica anziché di vetro e alluminio, ma esteticamente e al tatto sono molto simili, grazie al peso quasi uguale e all’ottimo click dei tasti. Purtroppo A34 si porta dietro anche la stessa vibrazione un po’ debole.

Ad impreziosire la qualità costruttiva c’è la certificazione IP67 contro acqua e polvere, una vera rarità per un prodotto di fascia medio-bassa.

L’A34 presenta un notch a goccia non più molto attuale e cornici abbastanza spesse, che racchiudono un display AMOLED da 6,6 pollici Full HD con refresh rate fino a 120 Hz. Nonostante sulla carta possa sembrare un ottimo schermo, con valori elevati di luminosità massima, la laminazione probabilmente segue un processo di assemblaggio economico, risultando in riflessi di luce laterali e uno schermo che fuori da un punto di vista perpendicolare appare sbiadito. Fermo restando che le specifiche restano buone per uno smartphone di fascia media, ci saremmo aspettati qualcosa di più.

Funzionalità

Samsung Galaxy A34 arriva con la OneUI 5.1 basata su Android 13 e patch di sicurezza già aggiornate a marzo 2023. Pur essendo privo di alcune funzionalità come Samsung Dex o i profili di prestazioni, risulta completo e pronto all’uso fin da subito, offrendo tutti i servizi e le app di Samsung: multitasking, personalizzazione e la solita cura grafica che viene tanto apprezzata dagli utenti. Da ultimo ma non per importanza, Galaxy A34 riceverà 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, lo stesso trattamento riservato ai top di gamma Samsung.

A livello di connettività, l’A34 non mostra problemi, con una ricezione nella media, simile all’A54. Supporta due SIM con il secondo slot condiviso con la microSD per espandere la memoria, manca invece la compatibilità con eSIM. L’esperienza d’uso è sicura e affidabile, con un sensore di impronte digitali rapido e l’audio stereo, un unicum fascia medio-bassa, che è anche abbastanza potente.

Come per A54 anche qui troviamo un sensore di prossimità virtuale e non fisico. Questo particolare tecnico potrebbe spaventare ma possiamo tranquillizzarvi perché Samsung l’ha implementato correttamente risultando sul campo in un funzionamento ottimale. Certo, rispetto ad un sensore tradizionale l’accensione e lo spegnimento del display sono meno reattivi, ma specialmente in chiamata o durante l’ascolto di note vocali, non abbiamo mai riscontrato reali difficoltà.

Prestazioni

Il Galaxy A34 è spinto da un MediaTek Dimensity 1080, un SoC di fascia medio-bassa che qui offre prestazioni migliori rispetto ad altri dispositivi simili, come il Redmi Note 12 Pro+. Dopo le ottime sensazioni degli S23, anche su questi ultimi due medio gamma abbiamo notato una OneUI più reattiva e piacevole, segno che Samsung è riuscita ad ottimizzare il consumo di risorse per consentire anche ai modelli meno carrozzati di avere prestazioni di buon livello.

Anche se non è un dispositivo fulmineo, Galaxy A34 si avvicina dunque alle prestazioni del Galaxy A54 e soddisfa le aspettative di un utente medio che non abbia esigenze specifiche in fatto di velocità. Lo smartphone sa gestire senza problemi anche un minimo di gaming, e non incontrerete problemi nell’esecuzione delle applicazioni più complesse.

Fotocamera

Il comparto fotocamere di Samsung Galaxy A34 è così composto:

48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS

8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm

5 MP, f/2.4, (macro)

13 MP frontale

Nonostante all’apparenza le specifiche di A34 siano simili a quelle di A54, in realtà il comparto foto è proprio uno dei punti di maggior distanza tra i due modelli, in particolare per la fotocamera principale dove non troviamo il Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica, bensì un modulo da 48 megapixel di dimensioni inferiori, associato comunque ad un ottica con OIS. La ultra wide non è da dodici ma da otto megapixel mentre frontalmente non c’è la 32 megapixel ma una 13 megapixel.

Complessivamente A34 è un telefono più che onesto perché Samsung riesce recuperare bene le lacune hardware con un software che impacchetta immagini a prova di Instagram. Sia di giorno che con poca luce questo smartphone riesce a cavarsi dagli impicci, è stato fatto un buon lavoro di coerenza tra le varie fotocamere, soprattutto tra le ultra wide e la principale ed effettivamente, quando le condizioni di luce lo permettono, riuscirà a darvi anche delle belle soddisfazioni.

Buona la modalità ritratto sia con la fotocamera posteriore che con la selfie cam dalla quale onestamente mi aspettavo peggio. La macro è da cinque megapixel tutto sommato le fa fare il suo, anche se chiaramente la risoluzione rimane bassa. I video arrivano addirittura al 4K, ma è in full HD a 30 fps che si riescono veramente a tirar fuori delle ottime cose e non abbiamo alcun dubbio nel dire che questo smartphone, una volta sceso sotto ai 300€, sarà il migliore, perlomeno per realizzare video.

Batteria e Ricarica

La batteria equipaggiata su Samsung Galaxy A34 è da 5000 mAh e l’autonomia che garantisce è decisamente buona. Si arrivano a coprire due giornate piene di utilizzo senza problemi anche con un utilizzo intenso. Purtroppo invece la ricarica è lentissima e arriva al massimo a 25 Watt.

In conclusione

Samsung Galaxy A34 viene proposto in Italia a 399 Euro di listino per la versione 8/128 GB, fin da subito però il prezzo online si è abbassato grazie alle offerte che non si sono fatte attendere, attestandosi sui 320 Euro circa, un valore più coerente con ciò che può offrire il device.

Come per A54 possiamo dire che Samsung ha realizzato un ottimo smartphone, equilibrato nei componenti e capace di sfruttare tutte le potenzialità dell’hardware. E’ interessante proprio il dualismo con il fratello maggiore, dal quale eredita più di quel che ci aspettavamo. Reputiamo giusta la differenza di 100 Euro tra i due modelli e vi consigliamo di attenervi a quella anche valutando la bontà di eventuali offerte.