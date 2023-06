Samsung lancia quest’oggi il programma beta dedicato alla One UI Watch 5, il nuovo sistema operativo basato su Wear OS. I test riguardano in particolare quattro modelli di smartwatch, ossia Samsung Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic: vediamo quali sono le novità indicate nel changelog e i Paesi coinvolti nel programma.

One UI Watch 5 beta è qui: ecco le novità

Il mese scorso Samsung ha annunciato le novità della One UI Watch 5, che si concentrano sul miglioramento dell’esperienza utente per quanto riguarda il monitoraggio del sonno, gli strumenti per il fitness e la sicurezza. Il produttore aveva anticipato i passi avanti relativi alla comprensione dei modelli di sonno personale (grazie alla nuova interfaccia utente), alla connettività tra gli smartwatch e gli altri dispositivi SmartThings, lo Sleep Coaching, la Heart Rate Zone personalizzata per la corsa e l’attività fisica, e le nuove funzionalità per la sicurezza (come il sistema SOS aggiornato e il rilevamento delle cadute).

Come possiamo vedere nel changelog presente negli screenshot di Sammobile, le novità della One UI Watch 5 beta sono già parecchie. Tra queste possiamo citare:

possibilità di aggiungere watch face e tile più facilmente

miglioramenti per il tile delle Buds con possibilità di attivare/disattivare Audio 360

possibilità di accedere più rapidamente ai timer grazie all’apposito tile

possibilità di impostare un album o una storia come watch face

Samsung Health: possibilità di registrare gli allenamenti in bicicletta automaticamente, di avere accesso alle heart rate zone personalizzate durante la corsa

file e dati vengono periodicamente salvati tramite backup quando lo smartwatch è collegato a uno smartphone, anche con Samsung Cloud

maggiore controllo per le chiamate, con possibilità di modificare il volume, mettere muto e non solo direttamente dal polso

possibilità di dettare del testo tenendo premuto il pulsante home con la Tastiera Samsung

possibilità di avere fino a 20 timer allo stesso tempo

emergenze: un pulsante per accedere alle informazioni mediche appare automaticamente quando viene rilevata una caduta o quando viene premuto il tasto home per cinque volte

nuova funzione per controllare e gestire lo stato della batteria, della memoria interna e della RAM

gesture universali per controllare lo smartwatch senza toccarlo

possibilità di creare cartelle per tenere organizzate le app

Come aderire al programma beta della One UI Watch 5

Purtroppo anche in questo caso dobbiamo rassegnarci. Il programma beta non è disponibile in Italia, ma solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud, almeno per il momento. Nel caso ci seguiate da uno di questi Paesi, potete accedere al beta test attraverso l’app Samsung Members e l’apposito banner nella schermata principale. Una volta aderito, sarete in grado di scaricare l’aggiornamento attraverso le impostazioni dell’app Galaxy Wearable, come un normale update: il download richiesto è di più di 1,7 GB, quindi vi consigliamo di restare collegati alla rete Wi-Fi e di avviarlo solo con un’autonomia dello smartwatch superiore al 30%.

