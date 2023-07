Sono passate solo poche ore da quando Samsung ha svelato al mondo i sui ultimi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sono ormai realtà e, nonostante entrambi possano vantare alcuni miglioramenti rispetto ai modelli della precedente generazione, non si può certo dire che l’azienda abbia fatto particolari sforzi migliorativi per quel che concerne il comparto fotografico.

Da questo punto di vista infatti i due smartphone non differiscono quasi per nulla dai modelli precedenti ma, come noi ben sappiamo, la differenza in ambito fotografico non è data solo dall’aggiornamento dei sensori, ma anche e soprattutto dall’ottimizzazione software.

Nelle ultime ore un moderatore della community ufficiale Samsung ha anticipato alcune future novità riguardanti la Fotocamera e la Galleria, già implementate sugli ultimi pieghevoli e in arrivo su altri dispositivi dell’azienda; scopriamo insieme quali nuove funzioni riceveranno i Galaxy S e i Galaxy Z.

Samsung ha in cantiere diverse novità in ambito fotografico per i propri smartphone, ecco le principali

Samsung non è certo il tipo di azienda che abbandona i propri dispositivi a sé stessi, oltre a fornire loro un notevole supporto software (tra aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza), si premura anche di andare a correggere e migliorare gli aspetti che possono non essere all’altezza dei propri smartphone. È esattamente quanto successo, per esempio, con i dispositivi della serie Galaxy S23, con il tanto agognato aggiornamento di giugno in ambito fotografico.

Oggi però diamo uno sguardo alle future novità che arriveranno su diversi dispositivi dell’azienda, recenti e meno recenti, appartenenti alle serie S e Z.

La prima novità è già disponibile per gli smartphone pieghevoli appena presentati da Samsung (come anche le seguenti del resto), ma verrà implementata anche sui dispositivi della famiglia Galaxy S23, si tratta di un miglioramento alla qualità dello zoom digitale nella modalità foto, miglioramenti dovuti alla composizione multi frame e a processi Super Resolution.

La seconda novità riguarda alcuni miglioramenti apportati alla modalità di scansione dei documenti, viene aggiunta la possibilità di migliorare la definizione del testo, nonché la possibilità di rimuovere elementi esterni dalla scansione (per esempio le dita se si scansiona un documento tenendolo in mano). Questa nuova funzionalità dovrebbe essere disponibile per gli smartphone Galaxy S23 con l’aggiornamento One UI 6.

La Galleria e l’Editor di foto integrato sui dispositivi Galaxy riceveranno nuove funzioni che consentiranno di copiare e incollare vari effetti (filtri, colori…) tra una foto e l’altra; potranno beneficiare delle nuove funzioni in questione i seguenti smartphone: Samsung Galaxy Z Fold4, Fold3, Fold2, Z Flip4, Flip3, Flip2, Flip 5G, Flip, S23, S22 e S21.

Sono stati apportati miglioramenti al sistema così da consentire all’utente, grazie a Photo Remaster, di migliorare gli scatti dove sono presenti oggetti estranei, come per esempio segni delle impronte digitali; è stata anche aggiunta una funzione che permette di comparare con maggior definizione i dettagli di uno scatto restituito da Photo Remaster. Tutto ciò, già disponibile su Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, arriverà anche su Samsung Galaxy Z Fold4, Fold3, Fold2, Z Flip4, Flip3, Flip2, Flip 5G, Flip, S23, S22 e S21.

Anche l’Editor video riceve alcuni miglioramenti, nello specifico è stata aggiunta una funzione “chiarezza”, in grado di rendere le zone chiare di un filmato ancora più chiare e quelle scure ancora più scure, così da aumentare l’effetto tridimensionale. Anche questa nuova funzione arriverà nel prossimo futuro su tutti i dispositivi sopra citati, ovvero Samsung Galaxy Z Fold4, Fold3, Fold2, Z Flip4, Flip3, Flip2, Flip 5G, Flip, S23, S22 e S21.

L’ultima novità, a differenza delle precedenti, rimarrà un’esclusiva degli smartphone Galaxy Z Fold e riguarda alcuni miglioramenti apportati all’usabilità di Capture View; gli utenti potranno selezionare contemporaneamente più foto per condividerle o eliminarle, inoltre sono state apportate alcune modifiche all’estetica dell’interfaccia così da permettere di avere un accesso più semplice alle Impostazioni della fotocamere nelle modalità Pro. Queste ultime novità, attualmente esclusive di Galaxy Z Fold5, arriveranno prossimamente anche su Samsung Galaxy Z Fold4, Fold3 e Fold2.

Se dunque foste possessori di uno degli smartphone delle serie Galaxy Z e Galaxy S interessati, non vi resta che attendere per poter beneficiare di tutte (o quasi) le novità introdotte sugli ultimi smartphone pieghevoli del brand.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: acquistateli con la combo coupon, offerta lancio e regalo