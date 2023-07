Con un paio di settimane d’anticipo rispetto alla classica finestra di metà agosto, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked “Join the flip side“, in compagnia degli smartwatch della gamma Galaxy Watch6 e dei tablet della gamma Galaxy Tab S9, Samsung ha appena annunciato ufficialmente i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5.

Rispetto ai modelli della passata generazione, il colosso sudcoreano ha giocato in “difesa”, adeguando il pieghevole a conchiglia allo standard che stanno mettendo in campo i vari competitor e migliorando a tutto tondo la qualità costruttiva di entrambi i modelli. Scopriamo tutte le novità, le specifiche e i prezzi dei nuovi pieghevoli targati Samsung.

Samsung rinnova la gamma di smartphone pieghevoli

Come anticipato in apertura, Samsung ha annunciato i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, dispositivi che costituiscono la quinta generazione dei pieghevoli del colosso sudcoreano e, pur mantenendo inalterato il concetto generale, compiono un importante passo in avanti dal punto di vista costruttivo grazie alla nuova cerniera Flex Hinge, solida ed esteticamente proporzionata (presenta una struttura a doppio binario per attenuare gli impatti esterni), che ha permesso di eliminare il gap (del tutto sul Flip, quasi sul Fold) che si veniva a creare tra le due metà del dispositivo quando veniva chiuso. Resta la certificazione IPX8 (impermeabilità all’acqua ma non alla polvere), sebbene alcune indiscrezioni in passato raccontassero di qualcosa in più.

Forte del vantaggio competitivo accumulato nel tempo su una concorrenza che, almeno all’inizio, non “esisteva” sul segmento dei pieghevoli, Samsung ha potuto amministrare la situazione ma ora si è trovata costretta a dovere cambiare qualcosa: questo si manifesta nella “nuova” Flex Window presente sul pieghevole a conchiglia che, per la prima volta in casa Samsung, mette a disposizione dell’utente un display usabile anche quando lo smartphone è chiuso (con le dovute considerazioni che faremo più avanti).

Uno dei punti fermi dell’intera gamma di flagship 2023 di casa Samsung continua ad essere lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, presente sui Galaxy S23 e ovviamente confermato come cuore pulsante dei nuovi pieghevoli. Lato software, assistiamo al debutto della One UI 5.1.1 (introduce alcune novità, pensate soprattutto per pieghevoli e tablet) basata su Android 13: lato supporto, come da tradizione, Samsung promette quattro aggiornamenti di Android (dovrebbero arrivare fino ad Android 17) e cinque anni di patch di sicurezza.

TM Roh, Presidente e capo della divisione Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha così commentato il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli che, in soldoni, rappresentano una evoluzione ma non rivoluzione dei predecessori.

“Con i suoi dispositivi pieghevoli Samsung sta rivoluzionando l’industria mobile dettando gli standard e migliorando continuamente le esperienze dei propri utenti. Ogni giorno sempre più persone scelgono i nostri device pieghevoli perché sono gli unici in grado di offrire l’esperienza che gli utenti desiderano. Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 testimoniano il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso una tecnologia sempre più innovativa”

Samsung Galaxy Z Flip5

Rispetto al predecessore, Samsung Galaxy Z Flip5 mostra da subito la sua più grande novità, ovvero l’enorme display esterno da 3,4 pollici, a forma di cartellina rovesciata: si tratta di un pannello Super AMOLED a risoluzione 720 x 748 pixel e con refresh rate a 60 Hz che costituisce la nuova Flex Window; da essa è possibile accedere in maniera più semplice e veloce alle informazioni utili, reperibili tramite i wigdet.

Gli utenti possono controllare le previsioni meteo e la riproduzione musicale, scorrere le notifiche (è anche possibile rispondere ai messaggi tramite una tastiera QWERTY) o la cronologia delle chiamate (ed eventualmente procedere con una richiamata), gestire le impostazioni rapide (ad esempio di Wi-Fi e Bluetooth) e accedere a Samsung Wallet.

Resta doppio ma coi sensori disposti in orizzontale (invece che in verticale) il comparto fotografico principale, presente sotto l’angolo in basso a destra del display, costituito da un sensore grandangolare da 12 megapixel con OIS e da un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel. Per migliorare le performance fotografiche, Samsung ha potenziato gli algoritmi di intelligenza artificiale (soprattuttto per ridurre il rumore ed esaltare dettaglio e toni cromatici) e la funzionalità Nightography (per ottimizzare immagini e video in notturna o, comunque, in condizioni di scarsa luminosità). Grazie alla collocazione, poi, il comparto fotografico principale è perfetto per i selfie, dato che l’anteprima può essere visualizzata sulla Flex Window.

Da aperto, Samsung Galaxy Z Flip5 mette a disposizione un ampio display pieghevole Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (in 22:9) e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, interrotto esclusivamente da un foro circolare che ospita una fotocamera da 10 megapixel a fuoco fisso. È presente l’audio stereo (speaker in basso più capsula auricolare).

Andando oltre, lo smartphone risulta decisamente completo dal punto di vista della connettività, tra supporto alle reti 5G in Dual SIM (una Nano-SIM e una eSIM), Wi-Fi 6E (802.11 ax su tre bande), Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C (ancora solo 2.0, quindi niente Samsung DeX). La batteria resta come quella del predecessore Samsung Galaxy Z Flip4 in termini di capacità, ovvero da 3700 mAh (divisa tra le due metà del dispositivo) ma, complice il nuovo SoC (affiancato da 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione), potrebbe dare maggiori soddisfazioni agli utenti lauto autonomia.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Samsung Galaxy Z Flip5.

Dimensioni (da chiuso): 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

x x Dimensioni (da aperto): 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

x x Peso: 187 grammi

Display (esterno): Super AMOLED da 3,4″ (720 x 748 pixel) a 60 Hz

da (720 x 748 pixel) a Display (interno): Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ FHD+ (in 22:9) fino a 120 Hz

da (in 22:9) fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB (RAM, LPDDR5X), 256 o 512 GB (archiviazione, UFS 4.0)

(RAM, LPDDR5X), o (archiviazione, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: doppia ( 12 MP principale con OIS + 12 MP ultra-grandangolare)

( principale con OIS + ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 10 MP (foro circolare centrato)

(foro circolare centrato) Reti mobili e Connettività: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C 2.0

(Nano-SIM + eSIM), 5G, , , , , Lettore delle impronte digitali: capacitivo (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e wireless a 15 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a e wireless a Sistema operativo: One UI 5.1.1 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Flip5, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold5 diventa più sottile e leggero rispetto al predecessore (anche se, come anticipato, non è del tutto sparito il “gap” tra le due parti a smartphone chiuso): in generale, però, risulta il più conservativo tra i due nuovi pieghevoli.

Esternamente, troviamo ancora una volta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (in 23,1:9) e refresh rate variabile da 48 a 120 Hz; internamente troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ (in 21,6:18) e refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz. Sotto a questo display è stata nascosta, ancora una volta, una fotocamera da 4 megapixel.

A proposito di comparto fotografico, non ci sono grosse sorprese anche sugli altro quattro sensori messi a disposizione degli utenti: sul display esterno, all’interno di un foro circolare e centrato, è collocata una fotocamera da 10 megapixel. Al posteriore, all’interno di un’isola ovale troviamo i tre sensori disposti a semaforo: il principale è da 50 megapixel con OIS; l’ultra-grandangolare è da 12 megapixel; il teleobiettivo è da 10 megapixel con OIS e consente di raggiungere lo zoom ottico 3X (o digitale 30X grazie agli algoritmi di riduzione del rumore).

Come da previsioni, Samsung Galaxy Z Fold5 risulta completo a 360 gradi dal punto di vista della connettività, tra supporto alle reti 5G su più SIM (fino a due Nano-SIM e una eSIM), Wi-Fi 6E (802.11 ax su tre bande), Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 con uscita video e supporto a Samsung DeX. Come per il fratello minore, anche qui la batteria resta identica a quella del predecessore Samsung Galaxy Z Fold4 in termini di capacità, ovvero da 4400 mAh (divisa tra le due metà del dispositivo); valgono gli stessi ragionamenti legati al SoC (qua affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione).

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Samsung Galaxy Z Fold5.

Dimensioni (da chiuso): 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

x x Dimensioni (da aperto): 154,9 x 129,9 x 6,1 mm

x x Peso: 253 grammi

Display (esterno): Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ HD+ (in 23,1:9) fino a 120 Hz

da (in 23,1:9) fino a Display (interno): Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ QXGA+ (in 21,6:18) fino a 120 Hz

da (in 21,6:18) fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 GB (RAM, LPDDR5X), 256 o 512 GB o 1 TB (archiviazione, UFS 4.0)

(RAM, LPDDR5X), o o (archiviazione, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla ( 50 MP principale con OIS + 12 MP ultra-grandangolare + 10 MP teleobiettivo con OIS per lo zoom ottico 3x )

( principale con OIS + ultra-grandangolare + teleobiettivo con OIS per lo ) Fotocamera anteriore (esterna): 10 MP (foro circolare centrato)

(foro circolare centrato) Fotocamera anteriore (interna): 4 MP (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili e Connettività: Triple SIM (fino a due Nano-SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C 3.2

(fino a due Nano-SIM + eSIM), 5G, , , , , Lettore delle impronte digitali: capacitivo (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e wireless a 15 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a e wireless a Sistema operativo: One UI 5.1.1 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Fold5, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

I nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung sono disponibili al preordine da oggi, mercoledì 26 luglio, e saranno poi ufficialmente in vendita dal prossimo 11 agosto.

Samsung Galaxy Z Flip5 arriva in ben otto colorazioni, quattro disponibili su larga scala (Graphite, Mint, Lavender e Cream) e quattro esclusive del sito samsung.com (Gray, Blue, Green e Yellow), e in due diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino (che crescono rispettivamente di 50 e 40 euro rispetto a quelli del predecessore):

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 1249,00 euro

al prezzo di Configurazione 8+512 GB al prezzo di 1369,00 euro

Acquista Samsung Galaxy Z Flip5 su Amazon

Samsung Galaxy Z Fold5 arriva in cinque colorazioni, tre disponibili su larga scala (Cream, Phantom Black e Icy Blue) e due esclusive del sito samung.com (Gray e Blue), e in tre diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino (che crescono tra i 110 e i 120 euro rispetto a quelli del predecessore):

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 1999,00 euro

al prezzo di Configurazione 12+512 GB al prezzo di 2119,00 euro

al prezzo di Configurazione 12 GB + 1 TB al prezzo di 2359,00 euro

Acquista Samsung Galaxy Z Fold5 su Amazon

Come da tradizione, i nuovi pieghevoli sono accompagnati da una serie di accessori ufficiali, pensati per garantire maggiore protezione, fornire ulteriori possibilità di personalizzazione e aumentare la produttività: Samsung Galaxy Z Flip5 potrà contare sulla Clear Gadget Case (proposta a 44,90 euro), la Flap Eco-Leather Case (realizzata in eco-pelle, proposta a 89,90 euro), la Flipsuite Case (proposta a 49,90 euro) e la Silicon Case with Ring (proposta a 49,90 euro).

Ci sono tante cover anche per Samsung Galaxy Z Fold5 che può contare sulla sottile e colorata Slim S Pen Case (proposta a 99,90 euro) pensata per integrare al suo interno la rinnovata S Pen Fold Edition, la Clear Gadget Case (proposta a 49,90 euro), la Eco-Leather Case (proposta 79,90 euro) e la Standing Case con Strap (proposta a 69,90 euro).

Le promo lancio sui nuovi pieghevoli Samsung

Ad accompagnare il lancio dei nuovi pieghevoli e renderli più appetibili agli occhi dei potenziali acquirenti, Samsung ha pensato ad alcune promo lancio:

Pre-ordinando (fino al 10 agosto 2023) le versioni da 512 GB di Samsung Galaxy Z Flip5 o Galaxy Z Fold5, è possibile ricevere 120 euro di sconto immediato (il prezzo dei dispositivi scende a quello delle controparti da 256 GB, ovvero rispettivamente 1249 euro e 1999 euro). Anche sulla versione da 1 TB di Galaxy Z Fold5 sono previsti 120 euro di sconto immediato (il prezzo scende a 2239 euro) in fase di pre-ordine. Registrando uno dei nuovi pieghevoli sul portale Samsung Members (a questa pagina), gli utenti potranno usufruire di un anno del servizio di copertura Samsung Care+ per danno accidentale. Con il servizio Samsung Galaxy Now (ovvero il trade-in), è possibile riportare in negozio uno smartphone usato, per ottenere una super valutazione da Samsung (ad esempio fino a 700 euro se viene restituito un Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB) che potrà essere sfruttata nell’acquisto di uno dei nuovi pieghevoli. A tutti coloro che effettueranno il trade-in, Samsung riconoscerà 100 euro di extra valutazione per l’acquisto di un Galaxy Z Flip5 (in tutti i tagli di memoria) e 150 euro di extra valutazione per l’acquisto di un Galaxy Z Fold5 (in tutti i tagli di memoria). C’è inoltre la possibilità di acquistare i nuovi pieghevoli del colosso sudcoreano a rate a tasso zero.

Pre-ordina Galaxy Z Flip5 sul sito ufficiale di Samsung

Pre-ordina Galaxy Z Fold5 sul sito ufficiale di Samsung

Samsung ha rinnovato la sfida sul segmento dei pieghevoli: solo il tempo ci dirà se Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 riusciranno a far breccia nel cuore degli appassionati e se, come accaduto negli ultimi anni, continuerà il trend di costante crescita per questa (ormai non più considerabile come novità) categoria di smartphone.

