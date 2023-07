Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, finalmente quest’oggi Samsung ha presentato la sua nuova gamma di pieghevoli Android, affiancata dalle rinnovate serie di tablet e smartwatch: i protagonisti del Galaxy Unpacked sono Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, ma anche Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Come sempre, il produttore sud-coreano ha previsto delle intriganti offerte di lancio sui nuovi prodotti: andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Le offerte di lancio di Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip5 e delle altre novità

Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 costituiscono la nuova generazione di smartphone pieghevoli del produttore. Come abbiamo visto, non portano grossi stravolgimenti rispetto ai predecessori, ma introducono soprattutto affinamenti e l’atteso SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che è stato particolarmente apprezzato sulla serie Galaxy S23. Per entrambi c’è la nuova cerniera Flex Hinge, con design rinnovato e solidità migliorata.

Una delle principali novità di Galaxy Z Flip5, ossia il modello a conchiglia, è costituita dal display secondario, che Samsung chiama Flex Window: il pannello Super AMOLED risulta più grande (3,4 pollici) e offre numerose nuove funzionalità pensate per sfruttarlo al meglio e personalizzarlo il più possibile. Mette a disposizione widget, risposte rapide con tastiera completa, Samsung Wallet per i pagamenti in mobilità, Flex Window con Anteprima sullo schermo esterno e non solo.

Galaxy Z Fold5 vede miglioramenti su tutta la linea, che saltano meno all’occhio rispetto allo schermo esterno del Flip. Vale la pena citare ad esempio il display con luminosità di picco incrementata di oltre il 30% (ora arriva fino a 1750 nit), la nuova S Pen Fold Edition (più sottile e compatta), il sistema di raffreddamento avanzato e naturalmente la potenza extra garantita dal nuovo chipset di Qualcomm.

Il produttore ha rinnovato anche la gamma di tablet premium con Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, che possono contare sullo stesso chipset dei nuovi pieghevoli e sull’inedita (per la serie) certificazione IP68, e ha lanciato gli smartwatch Wear OS Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, dedicati alla salute e perfezionati sotto diversi aspetti rispetto ai predecessori.

Tra i punti di forza di entrambi gli smartphone pieghevoli e del trio di tablet c’è il supporto software: Samsung garantisce quattro generazioni di aggiornamenti per il sistema operativo (arriveranno almeno fino ad Android 17) e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

In occasione del lancio, il produttore ha previsto un coupon per uno sconto da 100 euro insieme ad altre iniziative per l’acquisto tramite Samsung Shop Online, che possiamo riassumere in questo modo:

100 euro di sconto con il coupon GALAXY4U

con il coupon sconti sulle configurazioni più generose di entrambi gli smartphone: potete comprare la versione da 512 GB allo stesso prezzo della 256 GB con prezzo lancio fino al 10 agosto

sulle configurazioni più generose di entrambi gli smartphone: potete comprare la con prezzo lancio copertura di un anno di Samsung Care+ , l’assicurazione contro i danni accidentali (previa registrazione su Samsung Members)

, l’assicurazione contro i danni accidentali (previa registrazione su Samsung Members) valuta il dispositivo usato e ottieni fino a 700 euro di valutazione , e in più 100 euro di sconto immediato a carrello su Galaxy Z Flip5 o 150 euro di sconto immediato a carrello su Galaxy Z Fold5

e ottieni , e in più su Galaxy Z Flip5 o su Galaxy Z Fold5 possibilità di pagare da gennaio 2023 con finanziamento a tasso zero, o con PagoDIL da 3 a 12 rate

sconto del 50% sugli accessori e le cover, e sconto del 30% sui wearable (esclusi gli ultimi arrivati Galaxy Watch6)

Sul Samsung Shop Online sono disponibili offerte di lancio anche per le altre novità presentate durante l’Unpacked. Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra partono da rispettivamente 929, 1149 e 1369 euro (versioni Wi-Fi da 8-128 GB e 12-256 GB), ma potete acquistarli entro il 10 agosto 2023 con uno sconto di 120 euro in alcune configurazioni:

Galaxy Tab S9 Wi-Fi 12-256 GB al prezzo del modello 8-128 GB (929 euro)

Galaxy Tab S9 5G 12-256 GB al prezzo del modello 8-128 GB (1079 euro)

Galaxy Tab S9+ Wi-Fi 12-256 GB a 1029 euro anziché 1149 euro

Galaxy Tab S9+ Wi-Fi 12-512 GB a 1149 euro anziché 1269 euro

Galaxy Tab S9+ 5G 12-256 GB a 1179 euro anziché 1299 euro

Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12-256 GB a 1249 euro anziché 1369 euro

Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12-512 GB a 1369 euro anziché 1489 euro

Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12-256 GB a 1399 euro anziché 1519 euro

In più, per acquisti effettuati entro il 10 agosto 2023, potete ottenere in omaggio la cover con tastiera incorporata (Book Cover Keyboard Slim) attraverso la registrazione su Samsung Members entro il 21 ottobre 2023.

Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono disponibili sullo shop online ufficiale al prezzo di partenza di 319 euro e 419 euro: con acquisti effettuati entro il 10 agosto 2023 potete ottenere in omaggio un cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo.

Se siete interessati o volete saperne di più non dovete fare altro che seguire i link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 su Samsung Shop Online

Acquista i Samsung Galaxy Tab S9 su Samsung Shop Online

Acquista i Samsung Galaxy Watch6 su Samsung Shop Online

