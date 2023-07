Sembra che il grande caldo porti con sé tanta voglia di smartphone pieghevoli, dato che molti produttori si apprestano a lanciare nuovi dispositivi in questo segmento. Alla fine del mese sarà il turno dei Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, smartphone molto attesi e di cui sappiamo già molto, compresa una promo lancio ufficiale preliminare.

Domani, due settimane prima di Samsung, toccherà a HONOR che svelerà il nuovo pieghevole HONOR Magic V2, un dispositivo che punta a infrangere un record nel segmento dei pieghevoli. Tutti e tre gli smartphone sopracitati sono protagonisti di nuovi scatti dal vivo “leak” che ce li mostrano da tutte le angolazioni e li avvicinano prepotentemente verso l’ufficialità .

Gli attesi pieghevoli Samsung protagonisti di nuovi leak

Meno di una settimana fa, con un teaser sul prossimo pieghevole a conchiglia, Samsung ha ufficializzato la data dell’evento Samsung Galaxy Unpacked estivo tramite il quale, tra gli altri, annuncerà i nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Dei due smartphone sono già trapelate molte informazioni, inclusi i render stampa dall’aspetto ufficiale che ci hanno permesso di conoscere l’estetica e tutte le colorazioni disponibili o le schede tecniche praticamente complete che ce li hanno dipinti, come di consueto, come flagship a tutto tondo nel segmento dei pieghevoli.

Samsung Galaxy Z Flip5 si mostra in immagini e video dal vivo

La novità principale di Samsung Galaxy Z Flip5 sarà un display esterno più ampio e decisamente più utilizzabile rispetto a quello presente a bordo del predecessore Galaxy Z Flip4: questo cambiamento sembra congruente con ciò che stanno mettendo in campo altri competitor (vedi OPPO e Motorola) e, qualora non fosse arrivato, Samsung avrebbe rischiato di (iniziare a) perdere terreno.

Nelle ultime ore, il noto leaker /Leaks ha condiviso alcuni scatti che hanno come protagonista due modellini (dummy) di un Galaxy Z Flip5 in colorazione bianca, confermando tutte le indiscrezioni (almeno lato design) trapelate finora.

Nel seguente video, invece, possiamo vedere una sorta di “hands-on” del modellino, utile per carpire qualcosa sul meccanismo di apertura e sul feeling trasmesso in fase di apertura e chiusura del dispositivo.

È possibile notare, inoltre, che non sembrano essere stati sorpassati i limiti legati allo spazio che resta tra le due metà quando si chiude lo smartphone che, a questo punto (qualora questi modellini corrispondessero alle unità reali), potrebbe non essere gap-less.

Nuove immagini dal vivo anche per Samsung Galaxy Z Fold5

Anche Samsung Galaxy Z Fold5 (in colorazione nera) è protagonista di una nuova galleria di scatti, condivisa questa volta da un utente Reddit. In foto è possibile vedere un’unità test dello smartphone (con tanto di adesivi che informano di non condividere foto o informazioni sul dispositivo).

Alla pari del fratellino a conchiglia, anche il prossimo pieghevole a libro di Samsung sembra non tradire le aspettative e dovrebbe ricalcare a pieno tutto ciò che, finora, è trapelato sul suo conto, senza troppo distaccarsi dal predecessore Galaxy Z Fold4.

HONOR Magic V2 punta al record del pieghevole più sottile

Domani invece sarà il momento della verità per HONOR Magic V2, terza iterazione della gamma degli smartphone pieghevoli a libro del produttore cinese che, dopo la separazione da HUAWEI, ha trovato una nuova dimensione e punta a continuare il percorso di crescita a livello globale.

Nelle ultime ore i leaker Abhishek Yadav e Ice Universe hanno condiviso alcuni scatti dal vivo e informazioni sullo smartphone.

Il primo ci aiuta a scoprire il design del dispositivo che sembra una evoluzione del predecessore e mantiene un comparto fotografico principale triplo che sporge considerevolmente dalla scocca (in blu negli scatti). In bella mostra anche il display anteriore che mantiene la fotocamera collocata all’interno di un foro circolare e centrato.

Il secondo leaker ha ricondiviso quella che nella precedente galleria è la seconda immagine, aggiungendo però un dettaglio che probabilmente potevamo già supporre guardando gli scatti: HONOR Magic V2 sarà sottilissimo e, a suo dire, batterà il record dello smartphone pieghevole più sottile al mondo, attualmente detenuto dal Mate X3 di HUAWEI.

Cosa sappiamo finora sul dispositivo

Nonostante la presentazione ufficiale di HONOR Magic V2 sia in programma per domani (almeno sul mercato cinese), non sono moltissime le informazioni in nostro possesso sullo smartphone che farà il debutto sul mercato a circa 8 mesi di distanza dal predecessore Magic Vs (che è arrivato a novembre 2022) e a un anno e mezzo di distanza da Magic V (che è arrivato nel gennaio del 2022), il capostipite della gamma di pieghevoli del produttore cinese.

A parte le informazioni legate al design o al numero di fotocamere presenti che possiamo carpire dalle immagini, HONOR Magic V2 dovrebbe essere dotato del SoC di punta di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2, che verrà affiancato da un massimo di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Lato batteria, invece, si vocifera della presenza di un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W e wireless a 50 W.

Il CEO di HONOR, George Zhao, ha sparato alto su Weibo, suggerendo che il nuovo pieghevole dell’azienda sarà rivoluzionario come i primi telefoni cellulari o i primi iPhone (o almeno così si evince dall’immagine teaser che potete vedere qui sopra).

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla scheda tecnica completa, “preliminare” dato che lo smartphone non è ancora ufficiale: quella pagina verrà aggiornata man mano che emergeranno nuove informazioni sullo smartphone.

