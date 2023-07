Manca ancora qualche settimana al prossimo Samsung Unpacked, evento durante il quale conosceremo quasi certamente la nuova generazione di pieghevoli, di tablet Android e di smartwatch del produttore sud-coreano. Oggi possiamo però mostrarvi nel dettaglio una serie di immagini che dovrebbero ritrarre in varie colorazioni proprio Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Mancano i Galaxy Watch6, ma diciamo che ci possiamo accontentare, no?

Ecco Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5

Il Samsung Unpacked estivo dovrebbe tenersi il 26 luglio 2023, ma in queste settimane stiamo già iniziando a scoprire diversi dettagli (schede tecniche incluse) dei dispositivi in arrivo, compresi Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5. I due pieghevoli non dovrebbero portare stravolgimenti rispetto ai diretti predecessori, soprattutto a livello estetico, e a dimostrarlo ci sarebbero le immagini a seguire.

Partiamo da Galaxy Z Fold5, che vedrà ancora una volta uno schermo esterno “allungato” con foro per la fotocamera e uno schermo principale pieghevole con apertura a libro. Oltre alle novità sotto al cofano, il principale cambiamento dovrebbe risiedere nella cerniera, che dovrebbe offrire una piega meno evidente. Grazie alle immagini diffuse da Winfuture possiamo apprezzare il design dello smartphone in tre colorazioni. Difficile scovare a prima vista qualcosa di diverso rispetto al predecessore, posizione del flash LED a parte.

La stessa fonte ha fornito immagini anche di Samsung Galaxy Z Flip5, che questa volta potrà contare su uno schermo secondario AMOLED decisamente più ampio. Oltre a questo, il formato a conchiglia rimane praticamente identico. Le colorazioni che possiamo scoprire sono quattro.

Vi ricordiamo che i giorni scorsi sono trapelate anche le schede tecniche quasi complete: Galaxy Z Fold5 dovrebbe offrire schermo Dynamic AMOLED da 7,6 pollici interno con refresh rate di 120 Hz, display esterno Dynamic AMOLED da 6,2 pollici a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy affiancato da 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, doppia fotocamera “frontale” (una esterna e una interna sotto al display) e batteria da 4400 mAh. Galaxy Z Flip5 dovrebbe disporre dello stesso SoC, affiancato da 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage, display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz, display esterno Dynamic AMOLED da 3,4 pollici a 120 Hz, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP e batteria da 3700 mAh. Per entrambi ci sarà quasi certamente Android 13 con One UI 5.1.1 (in beta su alcuni modelli).

Ci sono anche Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Non solo smartphone, perché sono trapelate numerose immagini dettagliate anche del tris di tablet Android in arrivo: stiamo parlando della serie Samsung Galaxy Tab S9, che a meno di sorprese sarà composta da Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Anche qui i cambiamenti rispetto alla precedente generazione non sono molti a livello di design, con il modello Ultra che resta l’unico con il piccolo notch in alto a includere le fotocamere (principale e ultra-grandangolare?). Stavolta possiamo mostrarvi solo la colorazione nera.

Samsung Galaxy Tab S9:

Samsung Galaxy Tab S9+:

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

Insomma, Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra dovrebbero essere presentati ufficialmente entro la fine del mese, forse il 26, ma tra specifiche e design sappiamo già molto. Siete soddisfatti o vi aspettavate qualche cambiamento in più?

