Dopo le numerose indiscrezioni trapelate ieri, Samsung ha pubblicato un’immagine promozionale dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip5. Il poster conferma anche la data dell’evento Samsung Galaxy Unpacked.

Con un teaser di Samsung Galaxy Z Flip5 la società ha confermato oggi che quest’anno l’appuntamento con l’evento Galaxy Unpacked si terrà il 26 luglio.

A causa della pandemia il colosso sudcoreano era passato agli eventi virtuali e ora sta finalmente tornando agli eventi di persona e da quest’anno l’azienda organizzerà gli eventi Unpacked in una città diversa ogni anno.

Non a caso l’evento Unpacked del 26 luglio si svolgerà a Seoul, il luogo in cui si trova la sede centrale di Samsung Electronics e dove tradizioni e visioni futuristiche si intrecciano per ispirare tendenze globali e innovazioni rivoluzionarie.

L’immagine promozionale di Samsung non rivela molto dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip5, ma ormai resta poco da scoprire dopo le recenti fughe di notizie.

Durante l’evento la società annuncerà anche il pieghevole Samsung Galaxy Fold5 e dovrebbe lanciare anche la serie di tablet Samsung Galaxy Tab S9, che a meno di sorprese sarà composta da Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

L’evento Galaxy Unpacked verrà trasmesso in diretta streaming su Samsung.com, Samsung Newsroom e sul canale YouTube di Samsung a partire dalle 13:00. L’evento sarà commentato in diretta dallo staff di TuttoAndroid.

In copertina: Samsung Galaxy Z Flip4

