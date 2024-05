Con il recente aumento del canone mensile da parte di Telepass, sono sempre di più gli utenti a guardarsi in giro alla ricerca di un servizio alternativo per il telepedaggio (e non solo). Oltre a Unipolmove, sul mercato italiano è disponibile anche MooneyGo con la sua corrispondente applicazione. Dopo aver dato uno sguardo da vicino all’app Telepass e all’app Unipolmove, oggi scopriamo qualche dettaglio in più sull’app MooneyGo per Android: vediamo com’è e come funziona.

Com’è e come funziona l’app MooneyGo per Android

I servizi di mobilità di MooneyGo sono operativi in Italia dal novembre 2020, ma quelli per il telepedaggio risultano attivi solo dal mese di settembre 2023. Come probabilmente saprete, per tanti anni Telepass ha avuto l’esclusiva per questa tipologia di servizio, mentre in seguito alla liberalizzazione del telepedaggio voluta dall’Unione Europea sono comparsi due competitor, Unipolmove e appunto MooneyGo.

Come funziona l’app MooneyGo per Android? Oggi diamo un’occhiata più da vicino all’applicazione per smartphone, utile non solo per tenere sotto controllo i costi per il telepedaggio, ma anche per avere accesso a tanti altri servizi e funzionalità (come Area C Milano, pagamenti dei parcheggi convenzionati, Trasporto pubblico, Traghetti, Biglietti treno e bus, Taxi e Servizi di sharing).

L’app mette a disposizione cinque macro sezioni, accessibili attraverso la barra di navigazione inferiore: Esplora, Acquista, I miei ticket, Veicoli e Profilo. La scheda Esplora offre una mappa dei dintorni (con il permesso corrispondente attivato), grazie alla quale possiamo avere indicazioni sul trasporto pubblico (compresi eventuali fermate, stazioni vicine e orari), sui parcheggi nelle vicinanze, sulle aree di sosta con strisce blu e sullo sharing, con la possibilità di richiedere pure un taxi.

La scheda Acquista permette di acquistare i biglietti o gli abbonamenti per i mezzi, eventualmente attraverso la funzione di pianificazione dei viaggi, visualizzabili nella sezione I miei ticket; troviamo anche voci relative ai parcheggi coperti, alle soste sulle strisce blu (pagabili con tempo effettivo), alle ZTL e non solo. In Veicoli si possono invece aggiungere i propri veicoli o scorrere tra i vari servizi disponibili per il trasporto in città (compresi i monopattini elettrici in sharing). Come intuibile, nella sezione Profilo possiamo accedere e modificare metodi di pagamento, preferenze e dati, oltre a visualizzare costi e non solo.

Non ha a che vedere direttamente con l’app, ma ribadiamo che diversamente da Telepass e Unipolmove, con MooneyGo si possono associare solo carte di credito, carte di debito o carte Mooney, mentre non si può associare il conto corrente. In più, specifichiamo che i pagamenti per il telepedaggio avvengono in questo caso con frequenza settimanale. Come Unipolmove, il canone mensile di MoonyGo risulta più basso di quello Telepass, soprattutto considerando l’aumento di quest’ultimo previsto dal 1° luglio 2024: parliamo di 1,50 euro al mese invece di 3,90 euro.

Download app MooneyGo

L’app MooneyGo per Android è disponibile al download gratuito sul Google Play Store, mentre se avete un iPhone potete optare per la versione iOS, disponibile su App Store di Apple. Per scaricare l’app per Android potete seguire il badge qui in basso, che vi porterà direttamente alla pagina corrispondente.