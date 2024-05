State cercando un nuovo tablet Android e volete spendere poco? Allora potreste dare un’occhiata a due offerte Amazon disponibili quest’oggi su Samsung Galaxy Tab A9 e Samsung Galaxy Tab A9+: entrambi i modelli sono proposti sul sito con generosi sconti, ma rispondono a esigenze un po’ diverse. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+ in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+ sono stati lanciati lo scorso autunno (anche se in Italia sono arrivati un po’ più tardi) con l’intenzione di accaparrarsi la fascia media e medio-bassa del mercato tablet: i due modelli si distinguono sotto diversi punti di vista, a partire proprio da due aspetti fondamentali come dimensioni e display; il primo offre un display LCD 5:3 da 8,7 pollici con risoluzione 1340 x 800 e refresh rate di 60 Hz, mentre il secondo alza un po’ l’asticella con un pannello LCD 16:10 da 11 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz.

Anche il cuore non è comune: Galaxy Tab A9 dispone del SoC MediaTek Helio G99, mentre Galaxy Tab A9+ offre il SoC Qualcomm Snapdragon 695; in entrambi i casi i chipset sono affiancati da 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Le fotocamere sono da 8 MP (posteriore) o da 2 o 5 MP (anteriore), e naturalmente cambia pure la capacità della batteria: sul più compatto abbiamo 5100 mAh, mentre sul più grande 7040 mAh.

Samsung Galaxy Tab A9 ha debuttato in Italia a metà dicembre al prezzo consigliato di 189 euro (4-64 GB), mentre Galaxy Tab A9+ ha esordito a 259 euro (4-64 GB) e a 309 euro (8-128 GB). Tutte e tre queste varianti sono in offerta su Amazon a cifre decisamente più interessanti: potete acquistare il modello più piccolo in sconto spedito da Amazon a partire da 129 euro nella colorazione Gray (138 euro se lo volete venduto da Amazon), ma se preferite quello più grande potete portarvelo a casa a 164 euro (4-64 GB) o a 199,99 euro (8-128 GB) nelle versioni Gray o Navy.

