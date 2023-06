Mancano ancora alcune settimane alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 e in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le loro principali caratteristiche.

Un nuovo contributo nelle scorse ore è arrivato dal popolare leaker SnoopyTech, che ha pubblicato le immagini rendering che ci mostrano i due smartphone pieghevoli del colosso coreano in tutto il loro splendore.

Design e caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold5

Iniziando dal modello più grande, il suo design sembra molto simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold4 e ciò grazie soprattutto alla configurazione verticale della tripla fotocamera sul retro e al foro per la fotocamera frontale posizionato centralmente in alto.

All’interno il nuovo smartphone sembra avere cornici ridotte ai minimi termini mentre i tasti per il volume e per l’accensione o lo spegnimento sono posizionati sul bordo destro.

Previous Next Fullscreen

Questa dovrebbe essere invece la scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold5:

display interno Dynamic AMOLED da 7,6 pollici con risoluzione 2.176 x 1.812 pixel e refresh rate dinamico fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione 2.316 x 904 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2) e teleobiettivo da 12 megapixel (apertura f/2.2)

doppia fotocamera frontale con sensore sotto il display da 4 megapixel (apertura f/1.0) e sensore da 10 megapixel (apertura f/2.2)

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC, porta USB Type-C 3.2

batteria da 4.400 mAh

certificazione IPX8

dimensioni: 6,71 x 15,49 x 1,34 cm

peso: 253 grammi

interfaccia One UI 5.1.1 basata su Android 13

Più novità per Samsung Galaxy Z Flip5

Passando a Samsung Galaxy Z Flip5, le novità per quanto riguarda il design aumentano e ciò soprattutto grazie al display esterno più grande e al modulo fotografico frontale orizzontale (e non verticale come nel predecessore).

Previous Next Fullscreen

Questa dovrebbe essere la scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip5:

display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.640 x 1.080 pixel e refresh rate dinamico fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione 748 x 720 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

doppia fotocamera principale con sensore primario da 12 megapixel (apertura f/1.8) e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f.2.2)

fotocamera frontale con sensore da 12 megapixel (apertura f/2.4)

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, porta USB Type-C 3.2

batteria da 3.700 mAh

certificazione IPX8

dimensioni: 8,51 x 7,19 x 1,51 cm

interfaccia One UI 5.1.1 basata su Android 13

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere.