C’è tempo solo qualche giorno per approfittare del coupon GALAXYS24 disponibile sul Samsung Shop Online e su Samsung Shop App: grazie a questo codice potete acquistare Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra con uno sconto di 100 o 200 euro (in base al modello), cumulabile con l’extra sconto a disposizione utilizzando l’app ufficiale. Sul sito troviamo proposte anche per altri modelli: vediamo come procedere.

Il coupon Samsung dura pochi giorni: potete usarlo su Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

La serie Samsung Galaxy S24 è arrivata sul mercato solo da qualche mese, e come forse saprete risponde alle esigenze di diversi utenti: chi non vuole scendere a “compromessi” e desidera qualcosa in più dal punto di vista fotografico può optare per Galaxy S24 Ultra, mentre Galaxy S24 e Galaxy S24+ consentono di risparmiare qualcosa nella spesa.

I due modelli in questione differiscono soprattutto nelle dimensioni e condividono gran parte dell’hardware: offrono il chipset Exynos 2400, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0), e lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici (Full-HD+) o 6,7 pollici (QHD+). A livello fotografico propongono una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore da 12 MP. Le batterie sono da 4000 mAh (con ricarica da 25 W) o 4900 mAh (con ricarica da 45 W).

Samsung Galaxy S24 Ultra riprende in parte le caratteristiche di questi due e come detto alza l’asticella soprattutto sul comparto fotografico: a bordo c’è una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Il cuore è stavolta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria interna (si arriva fino a 1 TB), mentre lo schermo sale fino a 6,8 pollici.

La serie ha debuttato alla fine di gennaio 2024 con prezzi di partenza di 929 euro (Samsung Galaxy S24, 128 GB), 1189 euro (Samsung Galaxy S24+, 256 GB) e 1499 euro (Samsung Galaxy S24 Ultra, 256 GB). Grazie al coupon GALAXYS24, valido fino al 16 maggio 2024, potete sfruttare uno sconto di 100 euro per l’acquisto dei primi due, oppure di 200 euro per l’acquisto del modello Ultra. In più, potete aggiungere un extra sconto del 5% installando l’app Samsung Shop App e seguendo uno dei link qui in basso, ed eventualmente un ribasso fino a 720 euro sfruttando l’iniziativa Trade-In di permuta dell’usato (con sconto immediato o rimborso).

Altre offerte del Samsung Shop Online

Le proposte del Samsung Shop Online comprendono un altro coupon non limitato alla serie Galaxy S24: dal 13 al 16 maggio 2024 potete digitare MAY10 per ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto di smartphone, tablet, notebook, wearable o di un accessorio mobile.

Acquistando Samsung Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic, Galaxy Watch 5 Pro o Galaxy Watch4 sullo shop ufficiale del produttore tra il 13 maggio e il 2 giugno 2024 potete anche ricevere gratuitamente il caricabatterie Wireless Charger Duo (attraverso la registrazione su Samsung Members entro il 1° agosto 2024).

