Finalmente quest’oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale della data del Galaxy Unpacked, durante il quale il produttore presenterà ufficialmente Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e quasi sicuramente le serie Galaxy Tab S9 e Galaxy Watch6. Giocando d’anticipo, Samsung offre un codice sconto da 100 euro agli utenti interessati: vediamo come ottenere il coupon.

100 euro di sconto per Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 con un coupon

Sappiamo già diverse cose su Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, o perlomeno pensiamo di sapere, visto che finché non avremo l’ufficialità è giusto considerare tutto ancora come un’indiscrezione. Quello che sappiamo per certo è che il Galaxy Unpacked si terrà il 26 luglio 2023 alle ore 13:00 e che saranno presentati i due nuovi pieghevoli. Se non ci saranno sorprese dell’ultimo momento dovremmo conoscere anche i tablet Android della gamma Galaxy Tab S9 e gli smartwatch Galaxy Watch6.

Dopo aver visto in anticipo i render di quasi tutti i prodotti in arrivo, è il momento di scoprire come sarà possibile approfittare di uno sconto di 100 euro sull’acquisto di Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Samsung sta inviando e-mail promozionali agli utenti con un breve teaser dell’evento, che comprende un conto alla rovescia e la possibilità di avere un coupon da 100 euro per l’acquisto dei modelli SM-F946 (Z Fold5) e SM-F731 (Z Flip5): per riceverlo basta dimostrare il proprio interesse per le novità in arrivo, selezionando “Mi interessa” o “Sono dei vostri“, ed evidenziare quali sono i prodotti che più attirano.

In base a quanto possiamo leggere all’interno della e-mail, il coupon sarà utilizzabile dal 26 luglio al 10 agosto 2023: dopo tale data il codice sconto, da utilizzare sul Samsung Shop, non sarà più valido. Purtroppo il coupon non risulterà cumulabile con altri codici sconto, ma potrebbe essere compatibile con eventuali offerte di lancio proposte da Samsung. Viste le date, possiamo immaginare che i preordini dei nuovi smartphone pieghevoli si apriranno il giorno stesso della presentazione.

