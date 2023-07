L’Amazon Prime Day 2023 è partito con tantissime offerte per tutti i gusti, tra smartphone, tablet, power bank, smartwatch e altre categorie tech e non. Gli sconti solo validi a livello generale per 48 ore, con l’aggiunta di offerte lampo da scoprire sul momento. In mezzo alle tantissime offerte sugli smartphone Android, abbiamo deciso di selezionare le migliori da considerare: vediamo la nostra top 5+1 degli smartphone Android in offerta per il Prime Day 2023.

I migliori smartphone Android in offerta col Prime Day: la nostra top 5+1

Come abbiamo visto nel nostro articolo dedicato (e non solo) le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 che toccano gli smartphone Android sono tantissime. Se non volete perdervi tra gli scaffali virtuali o volete semplicemente sapere quali sono secondo noi i migliori sconti a disposizione in questo momento sul sito, allora siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per vedere la nostra top 5+1.

“5+1” perché abbiamo deciso di aggiungere un outsider dedicato a chi vuole spendere poco, dotato di memoria da 128 GB, generosa batteria da 5000 mAh e design moderno: stiamo parlando di POCO M5s, in promozione con uno sconto interessante. La nostra selezione prosegue con Google Pixel 7 Pro, uno smartphone che non ha bisogno di grosse presentazioni: si tratta del modello di punta della gamma 2023 della casa di Mountain View, e viene proposto a una cifra davvero niente male. Continuiamo con OnePlus 11 5G, che risulta affiancato da un altro prodotto della casa cinese, OnePlus Nord 2T 5G: fasce di prezzo diverse, d’accordo, ma sono entrambi da considerare alle cifre proposte da Amazon in queste ore. A completare il quadro ci pensano Xiaomi 12, in promozione con uno sconto di 350 euro rispetto al listino consigliato, e Samsung Galaxy A54 5G, uno dei prodotti più venduti della casa sud-coreana: per entrambi parliamo del minimo storico Amazon.

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 12 luglio 2023, salvo esaurimento delle scorte a disposizione su Amazon.

