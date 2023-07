Il nuovo cashback di Samsung riprende quello che abbiamo visto le scorse settimane e prova a tentare gli indecisi con rimborsi fino a 300 euro su Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. L’iniziativa è compatibile con le offerte già proposte dai rivenditori aderenti e consente di acquistare i flagship 2023 a prezzi davvero interessanti: andiamo insieme a scoprire come potete portarvi a casa uno dei Galaxy S23 a cifre particolarmente ridotte.

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra a super prezzi col nuovo cashback

Per circa due settimane potete approfittare di un rimborso di 100 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy S23, di 200 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy S23+ e di 300 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy S23 Ultra, indipendentemente dalla versione (128, 256, 512 GB o 1 TB). Per partecipare al cashback proposto dalla casa sud-coreana dovrete acquistare uno dei suddetti prodotti tra il 3 e il 16 luglio 2023 presso uno dei venditori aderenti, e registrarlo su Samsung Members entro e non oltre il 30 agosto 2023 caricando la prova di acquisto e tutti i dati richiesti. Qui potete trovare maggiori dettagli.

Tra i rivenditori aderenti possiamo trovare Amazon, Unieuro e MediaWorld (questi ultimi anche nei negozi fisici), e al momento potete approfittare di prezzi davvero interessanti presso tutti e tre. Ecco i prezzi attuali per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra nelle varie configurazioni. Le cifre includono già il rimborso, dunque la cifra da sborsare sarà più alta: se la procedura di registrazione andrà a buon fine, riceverete il cashback di 100, 200 o 300 euro entro 45 giorni dalla e-mail di convalida.

Vi ricordiamo che i tre smartphone Android condividono parte delle caratteristiche tecniche, compreso il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Galaxy S23 e Galaxy S23+ si distinguono per la dimensione dello schermo (Dynamic AMOLED 2X da 6,1 o 6,6 pollici), della batteria (da 3900 e da 4700 mAh) e poco altro, mentre Galaxy S23 Ultra, oltre ad essere ancora più generoso di dimensioni e mAh, è l’unico a offrire la quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Per tutti i dettagli potete fare riferimento alle schede tecniche complete qui sotto o alle nostre recensioni in fondo.

