Anche gli smartphone OnePlus sono protagonisti tra le offerta dell’Amazon Prime Day: in questi due giorni sarà possibile acquistare, in offerta, tanti prodotti del brand tra cui quelli da noi ritenuti più interessanti che vi proponiamo all’interno di questo articolo.

Oltre a questi smartphone, Amazon propone tantissime offerte, su tanti altri smartphone Android e su una valanga di altri prodotti, valide dalla mezzanotte di oggi, martedì 11 luglio 2023, e che si protrarranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023.

Amazon Prime Day: ecco la top 5 degli smartphone OnePlus in offerta

Nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023 spiccano le offerte (che saranno attive fino alle 23:59 del 12 luglio) su un numero enorme di smartphone Android. Tra questi troviamo alcuni smartphone targati OnePlus e in questo articolo, come anticipato, vi proponiamo quelli che secondo noi sono i cinque più interessanti. Oltre ai modelli che tireremo in ballo, ce ne sono anche altri proposti in offerta dal colosso dell’e-commerce.

OnePlus 11 in entrambe le configurazioni di memoria

Partiamo dall’attuale flagship di casa OnePlus, quel OnePlus 11 (trovate qui la nostra recensione) che ha provato a recuperare il ruolo di flagship killer grazie alle specifiche tecniche di assoluto rispetto se rapportate al prezzo di listino.

Lo smartphone può contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, su un display Fluid AMOLED LTPO3 da 6,7″ QHD+, su un comparto fotografico triplo (principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 48 MP + tele da 32 MP) e su una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 80 W. Il software è la OxygenOS 13.1 con base Android 13.

Vengono proposte in offerta entrambe le versioni, sia quella con 16 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (nella sola colorazione Eternal Green) che quella con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (in entrambe le colorazioni disponibili).

OnePlus 10T 5G

Nella seconda metà del 2022, il produttore cinese ha lanciato uno smartphone senza fronzoli che puntava a migliorare, soprattutto lato performance, i difetti del predecessore: OnePlus 10T 5G (trovate qui la nostra recensione) è un dispositivo di fascia alta che può risultare la scelta corretta soprattutto per chi cerca la performance pura.

A bordo troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1, un display Fluid AMOLED da 6,7″ FHD+ a 120 Hz, un comparto fotografico triplo (principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP) e una batteria da 4800 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 150 W.

Sebbene siano in offerta entrambe le configurazioni di memoria, la più interessante (lato prezzo) risulta quella di ingresso con 8 GB di memoria RAM 128 GB di spazio di archiviazione che scende sotto ai 500 euro, unendosi alla festa degli smartphone 2023 di fascia media.

OnePlus Nord 2T 5G

Passando alla gamma Nord, troviamo in offerta il OnePlus Nord 2T 5G (trovate qui la nostra recensione), il medio-gamma 2022 del produttore cinese che offriva specifiche tutto sommato interessanti, rapportate al prezzo di listino.

A bordo troviamo il Dimensity 1300 di MediaTek, un display AMOLED da 6,43″ FHD+ a 90 Hz, un comparto fotografico triplo (principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP) e una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 80 W.

Sebbene siano in offerta entrambe le configurazioni di memoria, la più interessante (lato prezzo) risulta quella di ingresso con 8 GB di memoria RAM 128 GB di spazio di archiviazione che scende sotto ai 300 euro e consentendo così di spendere il giusto.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

L’ultima proposta targata OnePlus è lo smartphone di fascia media OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Pur cambiando decisamente dal punto di vista estetico, questo dispositivo propone bene o male le stesse specifiche del predecessore.

Tra queste rientrano il SoC Snapdragon 695 5G, un display IPS LCD da 6,72″ FHD a 120 Hz, un comparto fotografico triplo (principale da 108 MP + macro da 2 MP + profondità di campo da 2 MP) e una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 67 W.

La versione proposta in offerta è quella con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, in entrambe le colorazioni. Grazie a uno sconto di 80 euro, lo smartphone raggiunge probabilmente quello che ci saremmo aspettati come prezzo di listino sin dal momento del lancio.

