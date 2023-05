Google Pixel Fold era uno dei protagonisti più attesi dell’edizione 2023 di Google I/O ma per il suo esordio ufficiale sul mercato ci sarà da avere pazienza fino all’estate.

Sin dall’arrivo dei primi smartphone pieghevoli è stato piuttosto evidente l’importanza di applicazioni con un’interfaccia ottimizzata per questo tipo di device, in modo da poter sfruttare al meglio le loro potenzialità e, a quanto pare, il team di sviluppatori di Google ha ben chiaro questo concetto.

Google Pixel Fold e il look di Google Weather

Google rispetto ad altri produttori Android si è avvicinata al settore degli smartphone pieghevoli in ritardo ma il tempo che il colosso di Mountain View si è preso potrebbe non essere andato del tutto perso, in quanto i suoi sviluppatori potrebbero aver lavorato all’ottimizzazione delle varie app e Google Weather potrebbe essere un esempio di questo lavoro.

L’interfaccia per i dispositivi pieghevoli mostra le previsioni per i prossimi 10 giorni con la temperatura massima e minima, la possibilità di precipitazioni e la posizione attuale sulla sinistra mentre sulla destra ci sono le condizioni meteo attuali, con un carosello per le previsioni orarie e una sezione Dettagli con una serie di schede dedicate alla velocità del vento, all’umidità media, all’indice UV massimo e agli orari di alba e tramonto.

Il seguente video, pubblicato nelle scorse ore su YouTube dal team di Google, mette in risalto proprio l’importanza delle applicazioni ottimizzate per i tablet e gli smartphone pieghevoli, offrendoci un’anteprima di ciò che potremo attenderci da Google Pixel Fold e Pixel Tablet:

In sostanza, Google potrebbe riuscire a recuperare il ritardo nel settore degli smartphone pieghevoli con una serie di ottimizzazioni software che possano garantire agli utenti un’esperienza piacevole e accattivante, in grado di sfruttare al meglio le generose dimensioni dei loro schermi. Staremo a vedere.

