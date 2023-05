Il momento tanto atteso dai fan dei prodotti di Google e dagli appassionati di tecnologia in generale è finalmente arrivato: mentre scriviamo, il Google I/O 2023 è in pieno svolgimento — e lo stiamo seguendo insieme a voi — e il colosso di Mountain View ha già ufficializzato una novità che chiama in causa l’AI: Magic Editor è un nuovo strumento in arrivo su Google Foto e promette di reinventare l’editing fotografico da smartphone.

Magic Editor su Google Foto: ci pensa l’intelligenza artificiale

È inutile girarci intorno: le novità più attese di questa nuova edizione della conferenza di Google per gli sviluppatori sono altre — ve le abbiamo riepilogate in questo nostro articolo —, tuttavia l’intelligenza artificiale è un tema caldissimo e Big G è una delle aziende storicamente più impegnate in questo settore. In questa sede non verrà trattato Bard — che si appresta ad essere maggiormente integrato in Android e in altri servizi del produttore californiano —, ma come ben sappiamo, Google è ben lieta di sfruttare l’AI per gli usi più disparati e in questo caso il campo di utilizzo è quello dell’editing fotografico.

Dal palco dello Shoreline Amphitheatre di Mountain View è arrivato l’annuncio di Magic Editor per Google Foto. Come Big G ha tenuto a ricordare, Foto utilizza l’intelligenza artificiale praticamente sin dal suo lancio: da una parte per aiutare gli utenti ad organizzare le foto e riscoprire vecchi ricordi, dall’altra per modificare i propri scatti con strumenti avanzati quali Gomma Magica e Photo Unblur. Magic Editor è una nuova arma che si inserisce in questo secondo ambito con promesse mirabolanti.

Grazie ad una combinazione di più tecniche di AI, inclusa l’AI generativa, Magic Editor consentirà agli utenti di modificare parti specifiche di un’immagine — come ad esempio il soggetto, il cielo o lo sfondo —, così da ottenere un risultato finale più vicino ai propri gusti. Un esempio utile attiene alla composizione della foto: il nuovo tool di Google Foto permetterà di riposizionare il soggetto dello scatto nel punto ritenuto migliore. Gli esempi portati da Google sono visibili qui sotto e le immagini valgono più di tante parole. Badate bene che la modifica non si limita allo spostamento del soggetto, ma arriva anche a modificarne le dimensioni in favore della coerenza del risultato finale.

In aggiunta a questo, come detto, gli utenti potranno anche modificare il cielo, così da renderlo più luminoso o meno nuvoloso ed impreziosire ulteriormente i propri ricordi.

Con Magic Editor, l’AI entrerà in gioco anche per colmare eventuali vuoti creati in conseguenza del riposizionamento del soggetto o altri elementi. L’esempio di questo bambino con dei palloncini colorati è davvero impressionante: come potete vedere qui sotto, l’AI genera le porzioni mancanti della panchina e dei palloncini, permettendone lo spostamento al centro della scena. Il risultato finale è perfettamente credibile e indubbiamente più apprezzabile rispetto allo scatto iniziale.

Disponibilità

In sede di annuncio, il colosso di Mountain View ha ovviamente parlato di disponibilità: il piano prevede un rilascio iniziale di Magic Editor per una selezione di modelli — coi Pixel presumibilmente in cima alla lista — nei mesi a venire. Dal momento che si tratta di uno strumento che consente modifiche anche estremamente spinte delle foto, Google sa benissimo che non sempre i risultati riusciranno a soddisfare pienamente gli utenti, per questo motivo già in sede di annuncio ha invitato tutti coloro che proveranno Magic Editor a fornire i propri preziosi feedback.

Che cosa ne pensate, Magic Editor sarà la nuova carta vincente di Google Foto? Ditecelo nei commenti e continuate a seguirci per scoprire tutte le novità in arrivo dal Google I/O 2023.

