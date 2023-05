Finalmente è arrivato il giorno del Google I/O 2023! Tra poche ore potremo sapere tutto su Google Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold e su tutte le altre novità previste. Niente più indiscrezioni e anticipazioni, ma solo l’ufficialità. E c’è anche un’altra buona notizia: potrete seguire con noi l’evento di Google attraverso i nostri canali YouTube e Twitch.

Il Google I/O 2023 è qui: come seguirlo con noi in diretta

Mancano solo poche ore all’evento principale del Google I/O, durante il quale la casa di Mountain View presenterà le tante novità previste lato hardware e software. In queste settimane abbiamo già avuto modo di scoprire diversi dettagli tra anticipazioni e rumor, ma finalmente è arrivato il momento di metterle da parte per accogliere l’ufficialità.

Tra le novità più attese ci sono sicuramente Google Pixel 7a, Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold: il primo è il nuovo smartphone di fascia media che interessa particolarmente gli utenti che non vogliono spingersi troppo in là con la spesa per entrare nel mondo dell’esperienza Pixel; Google Pixel Tablet, che abbiamo visto in anteprima il mese scorso a Milano, farà segnare il ritorno dell’azienda nel settore, mentre Google Pixel Fold sarà il primo smartphone pieghevole della casa. Per ora non sappiamo se tutti e tre i dispositivi saranno commercializzati in Italia: se per i primi due siamo ottimisti (visti i precedenti e la presenza del tablet a Milano), il dubbio più grande riguarda proprio il pieghevole.

Dovrebbe inoltre essere presentata la nuova colorazione per le cuffie Pixel Buds A-Series. Potrebbe esserci un piccolo spazio anche per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro: in attesa della presentazione che avverrà probabilmente nel mese di ottobre, potremmo scoprire i primi dettagli ufficiali con qualche teaser. Non solo hardware però, perché durante l’evento ci aspettiamo novità per quanto riguarda Android 14, che potrebbe iniziare ad arrivare su smartphone di terze parti grazie all’allargamento dei programmi beta dei vari produttori (attualmente siamo alla beta 1.1), e qualche annuncio sui passi avanti lato Intelligenza Artificiale e Bard.

Nonostante gli spoiler fatti da Google stessa, non vediamo l’ora di mettere gli occhi (e poi le mani) sulle novità del Google I/O 2023. Potete seguire insieme a noi l’evento più atteso della casa di Mountain View sia sul nostro canale YouTube sia in live su Twitch. Potete già iniziare a mettervi in attesa su YouTube cliccando su “Avvisami” nel video qui in basso. Quale novità state aspettando con maggiore trepidazione?

